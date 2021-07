Gravitationswellen Schwarzes Loch verschmilzt mit Neutronenstern

Der Gravitationswellendetektor LIGO muss Längenschwankungen von einem Tausendstel des Durchmessers eines Wasserstoffkerns messen. Selbst die Wellenlänge von Licht ist größer. Deswegen benutzen die Forscher einen Trick: Sie spalten den Laserstrahl in zwei Teile mit spiegelbildlichen Wellen und lassen sie durch jeweils ein Rohr laufen. Ein Spezialspiegel wirft die Lichtstrahlen zurück. Wenn sie an ihrem Ursprung wieder zusammengesetzt werden, löschen sich Wellental und Wellenberg aus. Die Folge: An der Fotozelle kommt kein Licht an. Wenn aber einer der beiden Lichtstrahlen auch nur minimal verkürzt oder verlängert wird, verschieben sich die Wellen und löschen sich nicht mehr aus. Am Detektor kommt Licht an. Die Forscher wissen nun, dass sich für einen der beiden Laserstrahlen der Weg verändert hat. Der Raum hat sich verzerrt - eine Gravitationswelle hat ihn passiert.