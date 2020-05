Juckpulver auf acht Beinen Fiese Stiche: Grasmilben - so schützen Sie sich

Der Stich einer Stechmücke ist ärgerlich, aber der Juckreiz ist meist schnell wieder vorbei. Anders bei der Grasmilbe, auch bekannt unter den Namen Herbstmilbe, Herbstgrasmilbe, Erntemilbe, Herbstlaus und andere mehr. Es bilden sich rote Quaddeln, die manchmal bis zu zwei Wochen lang extrem jucken.

Grasmilben: winzige Winzlinge

Wer Grasmilben in seinem Garten hat, wird sie nur schwer wieder los.

Grasmilben sind genau genommen eigentlich Erntemilben (Neotrombicula autumnalis), sie gehören zur großen Familie der Spinnentiere. Sie kommen im Frühjahr aus dem Boden und bleiben bis zum Spätherbst aktiv. Beißen tun nur die Larven, die 0,2 bis 0,3 Millimeter groß sind. Sie sind blass orange eingefärbt und sehr beweglich. Ihre Hauptverbreitungsgebiete sind Südosteuropa, Frankreich und die Alpenländer. Die Grasmilben sind meist nur in keinen Arealen verbreitet. In Deutschland sind vor allem das Rheinland, aber auch Teile von Hessen und Bayern betroffen - da vor allem der Münchner Raum.

Viele juckende Bisse

Grasmilben-Test im Garten Legen Sie ein weißes Papier oder weiße Fliesen auf einen sonnigen Platz im Rasen. Angelockt durch die Helligkeit sind Grasmilben als rötliche winzige Punkte erkennbar.

Der Mensch wird bei zufälligem Kontakt befallen, normalerweise sind Nage- oder Haustiere die bevorzugten Opfer der Larven. Die Milben lieben trockene Grasflächen und warten an der Spitze eines Grashalmes bis ein potenzielles Opfer vorbeikommt. Haben Sie eines erwischt, krabbeln sie meist an feuchte, warme Stellen, wo die Haut dünn und weich ist - zum Beispiel am Knöchel, in der Kniekehle oder am Rand der Unterwäsche. Dort verletzen die Milbenlarven mit ihren Mundwerkzeugen die oberste Schicht der Haut und injizieren Speichel in die Wunde, so dass sie das sich auflösende Gewebe einsaugen können. Das klingt unappetitlich, doch der Mensch merkt davon nichts, da die Milbenlarven nur Bruchteile von Millimetern in die Haut eindringen. Meist verlassen sie den menschlichen Körper nach wenigen Stunden oder werden durch Kratzen oder die Kleidung weggescheuert.

Nicht kratzen bei dem Juckreiz? Fast unmöglich.

Bloß keine Haut zeigen - im Sommer macht das nicht wirklich Spaß.

Der Juckreiz stellt sich meist nach nach einem Tag ein und kann sich bis zu zwei Wochen halten. Es bilden sich rote Quaddeln, die sich durch starkes Kratzen auch entzünden können. An sich sind die Bisse der Grasmilbe harmlos, aber besonders bei Kindern, die sich stark aufkratzen, können sekundäre Infektionen entstehen, die vom Arzt behandelt werden sollten. Ansonsten hilft es, die Quaddeln mit 70-prozentigem Alkohol zu desinfizieren und juckreizstillende Gele aufzutragen. Wer es nicht mehr aushält, kann sich cortisonhaltige Salben oder Antihistaminika verschreiben lassen. Die Grasmilben übertragen keine ansteckenden Krankheiten wie zum Beispiel die Zecken.