Mission GRACE Die Vermesser der Erdgravitation

Am 17. März 2002 starteten die baugleichen Zwillingssatelliten der Mission GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) in die Erdumlaufbahn. Seither flogen GRACE-1 und GRACE-2 in engem Verfolgungsflug hintereinander her. Daher wurden sie auch "Tom und Jerry" genannt. Weil ihre Mission so erfolgreich war, waren die beiden Satelliten mehr als dreimal so lang im Dienst wie eigentlich geplant. Nach 15 Jahren funktionierten aber viele Batteriezellen nicht mehr und auch die Treibstoffeserven gingen zur Neige. Die beiden Satelliten wurden daher gezielt in die Erdatmosphäre gelenkt, wo sie verglühten. GRACE-2 stürzte am 24. Dezember 2017 ab, bei GRACE-1 dauerte es bis zum 10. März 2018.