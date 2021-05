Menschheitsgeschichte Frühestes Zeugnis einer menschlichen Beerdigung entdeckt

Kleinkind "Mtoto" wurde schnell beerdigt

Fundort des Kinderskeletts aus der Mittelsteinzeit: Panga ya Saidi an der Küste Kenias

Ein weiterer Beweis ist, dass das Kleinkind schnell begraben wurde, denn es verweste in der Erde. Dadurch sind Teile des Skeletts, die Wirbelsäule und der Rippenbogen, noch gut erhalten. Darunter auch Zähne, die darauf hinweisen, dass das Kleinkind zur Art Homo sapiens gehört hat. Und "Mtotos" Grab wurde mit Absicht ausgehoben, was man an den Gesteinsschichten sieht. Begraben wurde das Kind in einer Erdschicht der Mittelsteinzeit (Mesolithikum) im Kalkstein-Höhlensystem Panga ya Saidi im Kilifi County an der Küste Kenias.