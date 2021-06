Glyphosat Das meistgenutzte Herbizid der Welt

Unter Wissenschaftlern und Politikern herrscht weitgehend Konsens, dass der Wirkstoff Glyphosat der Umwelt schadet und die Artenvielfalt bedroht. Ob das Totalherbizid, das so zuverlässig Unkraut und alle anderen grünen Pflanzen vernichtet, auch für den Menschen gefährlich ist, darüber gehen die Ansichten auseinander. Bauernverbände verteidigen einen maßvollen Einsatz des Herbizids, Umweltverbände hingegen fordern dessen Verbot, und das mit Erfolg: Das Bundesumweltministerium plant bis Ende 2023, wenn die EU-weite Wirkstoffgenehmigung ausgelaufen ist, den Einsatz von Glyphosat komplett zu verbieten.

Was ist Glyphosat?

Herbizide mit dem Wirkstoff Glyphosat sind die meistverkauften Unkrautvernichtungsmittel der Welt. Als sogenanntes Breitband- oder Totalherbizid vernichtet zum Beispiel Roundup alle Pflanzen, die dagegen nicht resistent sind.

Wer hat Glyphosat entwickelt?

Henri Martin, ein für das Schweizer Pharmaunternehmen Cilag tätiger Chemiker, synthetisierte 1950 erstmals Glyphosat, eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Phosphonate. Die pflanzenvernichtende Wirkung von Glyphosat erkannte Martin damals allerdings nicht. Dies gelang erst dem amerikanischen Chemiker John E. Franz, der für das Unternehmen Monsanto arbeitete. Er stellte die chemische Verbindung erstmals im Jahr 1970 her. 1974 ließ sich Monsanto Glyphosat in den USA patentieren und brachte es im gleichen Jahr unter dem Namen Roundup als Unkrautvernichtungsmittel auf den Markt. Monsanto ist seit seiner Übernahme im Jahr 2018 Teil des deutschen Chemieunternehmens Bayer.

Wie wirkt Glyphosat?

Glyphosat wirkt systemisch. Das heißt: Aufgenommen über die grünen Pflanzenteile, wie Stängel oder Blätter, gelangt es auch in die Wurzeln und Samen der Pflanzen. Glyphosat lässt sich nicht abwaschen und wird weder durch Erhitzen noch durch Einfrieren abgebaut.

Wie viel und wofür wird Glyphosat in Deutschland eingesetzt?

Laut Bund Naturschutz e. V. (BUND) werden glyphosathaltige Mittel auf etwa 40 Prozent der deutschen Ackerflächen eingesetzt. Es ist damit das in Deutschland - und auch weltweit - am häufigsten eingesetzte Pflanzengift. Zwar ist der Absatz von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland in den vergangenen Jahren laut Bundesumweltministerium insgesamt kontinuierlich zurückgegangen. Nach wie vor versprühen Landwirte in Deutschland aber jedes Jahr über 3.000 Tonnen Glyphosat auf ihre Felder. Wie beliebt Glyphosat ist, verdeutlichen folgende Zahlen: Allein zwischen 1994 und 2014 stieg die weltweite Produktion von Glyphosat um mehr als das 14-fache - von rund 50.000 auf 825.000 Tonnen.

Wer setzt Glyphosat ein?

In Deutschland setzen vor allem Ackerbauern sowie Obst- und Weinbauern glyphosathaltige Mittel zur Unkrautvernichtung ein. Meist spritzen sie das Gift im Frühjahr vor der Aussaat, um die Felder von Unkraut oder nicht abgestorbenen Zwischenfrüchten zu befreien und anschließend die gewünschten Kulturpflanzen anzubauen. Aber auch die Deutsche Bahn verwendet glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel, um die Bahnstrecken zur Sicherheit des Schienenverkehrs frei von Unkraut zu halten. Grundsätzlich nicht erlaubt ist hingegen der Einsatz von Glyphosat kurz vor der Ernte, um etwa die Abreifung von Getreide zu beschleunigen. Die sogenannte Sikkation oder Vorerntespritzung ist aber nur in Notsituationen erlaubt.

Warum bedroht Glyphosat die Artenvielfalt?

Glyphosat als Totalherbizid vernichtet Unkraut und andere grüne Pflanzen. Insbesondere Insekten verlieren dadurch ihre Nahrungsgrundlage, was auch für viele andere Tiere Folgen hat. Sie sterben, weil ihnen die Insekten als Nahrung fehlen. Dass der Einsatz von Glyphosat zu einem Artensterben führt, hat auch Jörn Wogram, Experte für die Auswirkungen von Pestiziden auf die Umwelt beim Umweltbundesamt (UBA), beobachtet. "[...] bestimmten Feldvogelarten sind bereits soweit zurückgegangen, dass man lokal ein Aussterben beobachten muss. Und bei Insekten sieht es auch nicht gut aus mit den Bestandtrends", mahnt er in einem im April 2021 ausgestrahlten TV-Beitrag in der Wissenschaftssendung "nano".

Warum sind viele Landwirte weiterhin für den Einsatz von Glyphosat?

Trotz der Bedrohung der Artenvielfalt durch den Einsatz von Glyphosat, befürworten viele Landwirte zumindest einen maßvollen Einsatz des Totalherbizids. So schreibt zum Beispiel der Bayerische Bauernverband auf seiner Internetseite dazu: "Die konservierende Bodenbearbeitung in Kombination mit Glyphosat hat den Vorteil, dass vor der Aussaat mit nur einem Wirkstoff alle Unkräuter bekämpft werden können. Gleichzeitig wird der Boden nicht in seiner Struktur zerstört und Insekten, Spinnen oder Würmer werden nicht beeinträchtigt. Die auf dem Acker verbleibenden Pflanzenreste schützen den Boden vor Austrocknung und Erosion und dienen auch als Nahrung für das reichlich vorhandene Bodenleben."

Ein weiteres Argument: Glyphosat ist kostengünstig und wirksam. Würde man dagegen Unkraut mechanisch bekämpfen, zum Beispiel mit einem Hackgerät am Traktor, würde das ein Mehr an Arbeitsstunden und Dieselverbrauch bedeuten.

Wie gefährlich ist Glyphosat für den Menschen - ist es krebserregend?

Seit Langem wird kontrovers darüber diskutiert, ob und wie sehr der Einsatz von Glyphosat neben der Umwelt auch dem Menschen schadet. Bereits 1985 stuft die US-amerikanische Umweltschutzbehörde "Environmental Protection Agency" den Wirkstoff Glyphosat als "möglicherweise krebserregend" ein. Mediale Beachtung findet aber erst das Urteil der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Sie bewertet Glyphosat im Jahr 2015 als "wahrscheinlich krebserregend". Ob Glyphosat krebserregend ist oder nicht, darüber sind sich Wissenschaftler immer noch uneins. So stuft das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in einer Stellungnahme von 2019 Glyphosat "bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter Anwendung" als "nicht krebserzeugend" ein und bleibt damit seiner bisherigen Linie treu. US-Bürgern, die gegen Monsanto geklagt hatten, weil der Wirkstoff Glyphosat bei ihnen Krebs ausgelöst habe, bekamen allerdings in den vergangenen Jahren in vielen Fällen von den Gerichten hohe Schadensersatzsummen zugesprochen, weil die Jury das Mittel als krebserregend einstufte.

Ist Glyphosat bald verboten?

Bis zum 1. Januar 2024 soll der Einsatz von glyphosathaltigen Mitteln in Deutschland ganz verboten werden. Eine entsprechende Verordnung hat die Bundesregierung bereits im Februar 2021 auf den Weg gebracht. Zu ihrem Erlass muss jetzt noch der Bundesrat zustimmen.