Ewiges Eis schmilzt weiter Gletscherschmelze nicht mehr zu stoppen

Unser Handeln bestimmt das Klima von morgen

Der Grund dafür: Die Gletscher reagieren langsam auf den Klimawandel . Erst nach Jahrzehnten werden die Veränderungen im Ewigen Eis sichtbar. Im Umkehrschluss heißt das aber auch: Der Klimaschutz heute ist extrem wichtig. Denn dessen Erfolg zeigt sich an den Gletschern erst im nächsten Jahrhundert. Der Experte Torsten Albrecht vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der nicht an der Studie beteiligt war, nennt dies die "historische Dimension unserer Verantwortung" und plädiert deshalb dafür "das Zeitalter fossiler Energienutzung so rasch wie möglich hinter sich zu lassen".

Gletscherschmelze: Studie anhand von Modellen

15 Kilogramm Gletschereis für jedes Kilo Kohlendioxid

Kritik: Studie ohne Eisschilde der Antarktis und regionale Besonderheiten

Ebenfalls unberücksichtigt blieben regionale Unterschiede im erwarteten Gletscherrückzug. So wurden Faktoren wie Schuttbedeckung, Eisdynamik, Eisbergkalben, lokale Gegebenheiten der Sonneneinstrahlung und das lokale Mikroklima bei den Modellen nicht einkalkuliert, was Johannes Fürst vom Institut für Geografie der Universität Nürnberg-Erlangen an der Studie bemängelt. Aussagen zu den regionalen Auswirkungen, zum Beispiel in den Alpen, könne die Studie nicht machen, meint auch der Eis- und Schnee-Experte Tobias Bolch aus Zürich.