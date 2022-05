Tasten Ein ganz besonderer Sinn

Der Tastsinn ist der fünfte Sinn des Menschen: nach Sehen, Hören , Riechen und Schmecken . Aber er entsteht früher als alle anderen Sinne - bereits in der siebten bis achten Schwangerschaftswoche. Das Ungeborene braucht ihn, um die eigenen Körpergrenzen zu erfahren. Selbst Menschen, die von Geburt an blind sind, entwickeln über den Tastsinn ein realistisches Raumempfinden.

"Das Gehirn hat eine sehr lange Vorlaufstrecke, in der es eine Fülle von sensorischen Erfahrungen braucht, um dann später Höchstleistungen in Mathematik, Abstraktion oder Musik zu bringen."

Tasten und berühren fördern die Beziehung

Die Haut und der Tastsinn hängen eng zusammen

Das Sehen wird meist höher bewertet als das Tasten

Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen (Die Welt in Bildern. Wien 1793)

Die menschlichen Sinne verankern den Menschen nicht nur in der Natur, sie drängen ihn auch dazu, Kunst und Kultur zu schaffen. Sinneswahrnehmung ist daher nicht nur ein Thema für Ärzte und Biologen, sondern auch für Künstler, Philosophen und Dichter. In der klassischen Hierarchie der fünf Sinne, die auf Aristoteles zurückgeht, steht das Sehen an erster und der Tastsinn an letzter Stelle. Begründung: Das Tasten ist eng mit der dunklen Materie und mit Körperlichkeit verbunden, während man sehend am Licht der Welt und der Weisheit teilhaben kann. Diese Abwertung des Tastsinns scheint bis heute zu bestehen, weil sich Forscher dieses Themas kaum annehmen.