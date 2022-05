Frühe Pubertät (K)ein Grund zur Panik

Durch einen Anstieg des Hormonspiegels lösen die Sexualhormone Östrogen und Testosteron im Hirn von Jugendlichen die Pubertätsentwicklung aus. Bei Mädchen entwickelt sich die Brust und es setzt mit rund zwölf Jahren die Monatsblutung ein, bei Jungen wachsen die Muskeln und mit circa 13 Jahren verändert sich ihre Stimme. Warum kommen Jungs und Mädels heute im Durchschnitt 3,5 Jahre früher in die Pubertät als noch vor hundert Jahren? Und hat die frühe Pubertät negative Auswirkungen?

Übergewicht löst Pubertät aus

Untersuchungen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigen, dass Mädchen aus sozial schwachen Familien später ihre erste Regelblutung bekamen als Mädchen aus wohlhabenden Schichten. Die reicheren Mädchen waren besser ernährt, hatten daher ein höheres Körpergewicht und wurden so früher reif. Studien aus den USA machen Übergewicht dafür verantwortlich, dass die Pubertätsentwicklung heute früher einsetzt. Dies bestätigt der Biochemiker Josef Köhrle, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie. Auch bei Jugendlichen hierzulande ist die Gewichtszunahme ein Hauptgrund für die frühe Reife, betont Köhrle.

Psychischer Stress verändert den Körper

Auch Kinder, die viel Stress erlebt haben, beispielsweise durch eine Trennung der Eltern, kommen eher in die Pubertät. Evolutionsbiologen vermuten, dass die seelische Belastung dem Körper das Signal gibt, möglichst früh selbstständig werden zu müssen.

Schädliches Plastik in der Umwelt

Chemikalien in der Umwelt stehen ebenfalls im Verdacht, eine frühe Pubertät auszulösen. Denn in unserer Umwelt sind wir von Plastik umgeben. Besonders der Weichmacher Bisphenol A gehört zu den Chemikalien, die den Hormonhaushalt stören können. Tierversuche weisen darauf hin, dass Bisphenol A den Beginn der Pubertät beschleunigen kann. Eine Substanz, die in vielen Alltagsprodukten steckt, wie Trinkflaschen und Konservendosen. Aber es gibt noch eine Reihe weiterer gefährlicher Stoffen, die bislang noch nicht alle aufgedeckt wurden.