Corona-Spätfolgen Post-Covid - Wenn die Nieren versagen

SARS-CoV-2 gilt als „Multi-Organ-Virus“ und ist kein reines Atemwegsvirus. Nach der Lunge befällt es vor allem die Niere. Bereits im August 2020 veröffentlichten Hamburger Pathologen eine Studie , wonach bei 60 Prozent der an Covid-19 verstorbenen Menschen Coronaviren in der Niere nachweisbar waren.

Post-Covid - Wenn Covid-19 auf die Nieren schlägt

Patienten mit Vorerkrankung der Niere haben häufiger einen schweren Verlauf. Bei Infizierten zeigen sich bei Urinkontrollen veränderte Nierenwerte. Und darüber hinaus, wer schwer an Covid-19 erkrankt, erleidet in der Hälfte der Fälle ein akutes Nierenversagen.

Long-Covid - Narbengewebe beeinträchtigt die Nierenfunktion

Covid-19-Spätfolgen - Blutgerinnsel können der Niere schaden

Darüber hinaus bekommen Covid-19-Patienten viele Arzneistoffe - etwa Antibiotika oder auch entwässernde Medikamente - die sich auf die Nieren auswirken können. Mediziner beobachten außerdem, dass bei schwer an Covid-19 Erkrankten das Blut schneller gerinnt. So können sich Blutgerinnsel bilden, die Gefäße verstopfen. Das kann auch in der Niere passieren, sodass es zu kleinen Infarkten im Nierengewebe kommen kann.

"Wir sehen große Probleme in der Blutgerinnung bei Covid-19, die sich unter anderem in sogenannten Mikrothromben, kleinen Verklumpungen, Verstopfungen in der Lunge in der Niere zeigen. Das könnte ein Grund sein, warum die Niere auch geschädigt wird."

Long-Covid: Kinder können Gefäß- und Nierenschäden davontragen

Eine Studie mit 112 jungen Patienten zwischen fünf und 17 Jahren, die am 8. Dezember 2020 in der Fachzeitschrift "Blood advances" veröffentlicht wurde, ergab, dass selbst bei einem Krankheitsverlauf ohne Symptome Schäden in den Blutgefäßen und Nieren zurückbleiben können. Ein Biomarker im Blut, also ein spezielles biologisches Merkmal im Blut, ist bei diesen Kindern und Jugendlichen erhöht, was auf Mikrothombosen hinweist.