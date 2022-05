Infekte behandeln Noro-Virus-Infekt: abwarten und Tee trinken

Das Gefährliche an einer Infektion mit dem Noro-Virus oder anderer Arten von Magen-Darm-Erkrankungen ist der Flüssigkeitsverlust. Besonders Kleinkinder und ältere Menschen trocknen sehr schnell aus - im Extremfall so sehr, dass sie im Krankenhaus an den Tropf müssen. Bei diesen Patienten sollte man sich frühstmöglich mit einem Arzt beraten.