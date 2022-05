Entdeckung der Doppelhelix Die Entschlüsselung der DNA-Struktur

Watson beginnt Studium mit 15 Jahren

Watson wurde am 6. April 1928 in Chicago geboren, wo er auch seine Kindheit verbrachte. Bereits mit 15 Jahren begann er ein Zoologie-Studium an der Universität von Chicago. Nachdem er 1950 in Zoologie promoviert hatte, widmete er sich weiterhin seinem Spezialthema: der Genetik . Mit einem Stipendium reiste er nach Kopenhagen. Er lernte den neuseeländischen Biophysiker Maurice Wilkins kennen, der die DNS röntgenanalytisch untersuchte – eine Begegnung, die wegweisend sein sollte.

DNS-Modelle mit der Unterstützung von Wilkins und Franklin

Damals schrieb Crick seinem Sohn Michael einen Brief, in dem er von einer "aufregenden Entdeckung" berichtet und grob die DNA-Struktur skizziert: Fäden aus Phosphor und Zucker, zwischen denen sich die Basen Adenin (A) und Thymin (T) sowie Guanin (G) und Cytosin (C) jeweils paarweise zusammenfügen wie Treppenstufen – wie eine Strickleiter. Einen Monat später, am 25. April 1953, veröffentlichen die Forscher ihren Fund auf nur zwei knappen Seiten im Fachmagazin "Nature".

Doppelhelix bekommt Nobelpreis für Medizin

Im Jahr 1962 erhielten James Watson und Francis Crick gemeinsam mit Maurice Wilkins den Nobelpreis für Medizin. Rosalind Franklin wurde nicht gewürdigt. Watson erkannte ihre Forschungsleistung nie öffentlich an, was ihm viel Kritik einbrachte. 1961 hatte Watson eine Professur an der Harvard Universität übernommen, 1968 wurde er Direktor des "Cold Spring Harbor Laboratory" (CSHL) in New York. Dort betrieb er Spitzenforschung in der Molekularbiologie und schrieb sein Buch "The Double Helix". 2007 erklärte Watson seinen Rücktritt vom Kanzleramt am CHSL. Immer wieder war Kritik an ihm laut geworden, weil er sich abschätzig gegenüber Schwarzen geäußert haben soll.