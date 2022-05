Traumwelten Wunschdenken oder Wirklichkeit

Traumdeutung

Traumdeutung als Königsweg ins dunkle Reich der Psyche

Sigmund Freud beschäftigte sich auch mit Traumdeutung.

Sigmund Freud sieht in jedem Traum eine persönliche Botschaft: Sag mir, was Du träumst und ich sage Dir wer Du bist - so in etwa funktioniert die Freudsche Traumdeutung. Der Traum verrät viel über das Ich. Ausschlaggebend ist die derzeitige Situation des Träumenden, aber auch Erfahrungen aus seiner Kindheit. Im Traum mischen sich nach Freuds Ausfassung Bedürfnisse wie Hunger oder auch Triebhaftigkeit mit aktuell Erlebtem, aber auch mit Erinnerungen. Träume waren für ihn unerfüllte Wünsche. Das war seinem Schüler Carl-Gustav Jung zu banal. Er entwickelte eine Art Katalog mit Traumsymbolen, die es zu deuten galt.