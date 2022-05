Schnarchen Zersägte Nächte und was dagegen hilft

"Wer schlafen kann, darf glücklich sein" - so Erich Kästner in seiner lyrischen Hausapotheke. Insofern müssten Schnarcher eigentlich sehr glücklich sein, denn sie schlafen ja. Anders sieht es bei denen aus, die daneben liegen. Denn die schlafen oft nicht und sind darüber auch dementsprechend unglücklich. In fast jedem dritten deutschen Bett wird mehr oder weniger regelmäßig geschnarcht. "Profis" schaffen dabei locker die Lautstärke eines vorbeifahrenden LKW, sehr zum Leidwesen des Partners, der in diesem Fall meist die Partnerin ist. Denn es sind mehr Männer als Frauen, die zur nächtlichen Ruhestörung neigen.