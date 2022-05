Schlafwandeln Leben im Schlaf

Schlafwandler bringen viele Dinge zustande, die man normalerweise mit Schlafen überhaupt nicht in Verbindung bringen würde: Telefonieren und Autofahren zum Beispiel. Das Phänomen, dass Menschen schlafend herumlaufen, ist für die meisten "Normalschläfer" auf den ersten Blick eindrucksvoll, für die Betroffenen hingegen erschreckend - und meist peinlich. Sie fühlen sich selbst verletzbar, angreifbar. Denn schließlich tun sie das, was sie tun, nicht bewusst, sondern im Schlaf. Deswegen ist es vielen Schlafwandlern unangenehm, über ihre nächtlichen Aktivitäten zu sprechen.

Schlafwandeln: ein Traum?

Schlafwandler auf einem Hausdach

Schlafwandler, die von Alpträumen aus dem Bett getrieben werden, leiden an der sogenannten REM-Schlaf-Verhaltensstörung, erklärt Prof. Soheyl Noachtar von der Neurologischen Klinik der LMU in München. Von dieser Form des Schlafwandelns sind vor allem Menschen ab dem 50. Lebensjahr betroffen. Über die Hintergründe wissen Neurologen nicht allzu viel. Fakt ist aber, dass solche Schlafwandler eine hohe Muskelaktivität aufweisen, was ungewöhnlich ist. Denn normalerweise ist die Muskulatur während der Traumschlafphase gelähmt - mit Ausnahme der Atemmmuskulatur. Warum dies bei REM- Schlafwandlern nicht der Fall ist, ist unklar.