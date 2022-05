Gesundheit Hilfe bei Schlafstörungen

Am besten schläft man, wenn man sich nach seinem persönlichen Tag-Nacht-Rhythmus richtet - also dann ins Bett geht, wenn die Müdigkeit am größten ist. Doch genau das tun Paare oft nicht. Offenbar meinen die meisten Männer und Frauen, als Paar müsse man auch zusammen einschlafen. Für ihren Schlaf ist das aber nur zu oft kontraproduktiv. Vom schlafmedizinischen Standpunkt aus gesehen wären getrennte Schlafzimmer also durchaus sinnvoll.