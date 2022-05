Therapien gegen Rückenschmerzen Klassische und alternative Behandlungsformen

Yoga Methode: Es gibt vier verschiedene Grundarten von Yoga ("Vereinigung", "Integration"). Allen gemeinsam ist, dass sie ursprünglich als rein spirituelle Übungen für den Weg zur Erleuchtung gedacht waren. Hatha Yoga ist die Richtung, die am stärksten auf Körperübungen setzt. Bei Iyengar Yoga kommen auch Hilfsmittel zum Einsatz. Beim Sivananda Yoga ist der Ansatz ganzheitlicher, es gibt fünf Grundpfeiler: Asanas, Mantras, Ernährung, Atmung, Entspannung. Kundalini Yoga setzt auf einfachere Übungen als das Hatha-Yoga, ist also auch für weniger Bewegliche gut ausführbar. Der Ansatz ist ähnlich wie beim Sivananda Yoga. Bei Rückenschmerzen sollte man eine sanfte Form wählen und einzelne Übungen mit dem Arzt absprechen.



Gefühlsfaktor: Bei den sanfteren Yoga-Formen stehen Meditation und Atmung im Vordergrund. Je nach Schwierigkeit verlangen die Übungen Konzentration, Kraft und Dehnbarkeit. Aktivierende Phasen wechseln ab mit ruhigen, bei denen die Aufmerksamkeit ganz nach innen gelenkt wird.



Wo lernen? Einfache Übungen kann man mit DVDs lernen, wobei die Atmung immer gut erklärt werden sollte. Am besten sind allerdings Kurse mit einem erfahrenen Leiter.

Autogenes Training Methode: Das Autogene Training setzt auf Entspannung durch Autosuggestion. Es gibt drei Stufen, in denen auf den Körperzustand eingewirkt wird (erste Stufe), auf das Verhalten in Stresssituationen (zweite) und auf die Psyche (dritte Stufe).



Gefühlsfaktor: Man kann autogenes Training im Sitzen oder Liegen üben. Immer wieder sagt man sich dabei Sätze vor, etwa: Beide Arme sind ganz warm. Man sollte dieses "Vorsagen" mögen, oder eine "nonverbale" Methode wählen.



Wie lernen? In einer Gruppe lernt man in 6-8 Wochen, autogenes Training für sich selbst anzuwenden. Alternativ gibt es Tonträger mit Anleitungen oder Ratgeber.

Progressive Muskelentspannung Methode: Durch bewusstes Anspannen und Loslassen bestimmter Muskelgruppen wird eine Entspannung des ganzen Körpers erreicht. Durch regelmäßiges Üben lernt der Anwender, in jeder "angespannten" Situation Entspannung herbeizuführen.



Gefühlsfaktor: Die Methode setzt direkt am Körpergefühl an. Das und der "Umweg" über das bewusste Anspannen sollte einem sympathisch sein.



Wie lernen? Ähnlich wie das Autogene Training: Man kann in einer Gruppe über mehrere Wochen lernen oder allein zuhause mit Tonträgern oder Büchern. <!-- --> Download kostenloses Programm zur Muskelentspannung (Techniker Krankenkasse) [www.tk.de]

Qigong Methode: Qigong (Qi = Energie; Gong = Fähigkeit) gibt es schon seit etwa 5.000 Jahren. Qigong lehrt, die Energie in und um uns wahrzunehmen, sie zu stärken, gezielt zu leiten und einzusetzen.



Gefühlsfaktor: Die Qigong-Bewegungen sehen unspektakulär aus, sind aber doch anspruchsvoll. Alle Muskeln werden beim bewussten Atmen und dem Halten des Gleichgewichts schonend aktiviert. Man bleibt meist an einem Platz stehen. Diese "intensive Kleinstarbeit" sollte man mögen.



Wo lernen? Als Anfänger kann man nicht viel falsch machen - wenn man also keine Lust oder Möglichkeit hat, in einer Gruppe zu üben, kann man sich ein Buch oder eine DVD besorgen oder es mit kostenlosen Clips aus dem Internet versuchen. Um die Philosophie richtig zu begreifen und auch die Atmung richtig zu lernen, ist ein Lehrer aber schon hilfreich.