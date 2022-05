Bandscheibenvorfall operieren? OP und konservative Behandlung im Vergleich

Diagnose Bandscheibenvorfall

"Es kommt immer wieder vor, dass Patienten, bei denen die Diagnose eines „Bandscheibenvorfalls“ in den Raum gestellt und diagnostiziert wurde, nie einen Bandscheibenvorfall hatten, sondern lediglich eine Vorwölbung der Bandscheibe, eine so genannte Protrusion. Dieser Umstand ist aus meiner Sicht durchaus problematisch, da eine solche Diagnose bei Patienten, die meinen, einen „Bandscheibenvorfall“ zu haben, natürlich Sorge und auch ein entsprechendes Krankheitsempfinden hervorruft. Eine adäquate Kommunikation des korrekten Befundes an den Patienten könnte hier viele Ängste vermeiden helfen."

Konservative Therapien beim Bandscheibenvorfall

Operation beim Bandscheibenvorfall - die Methoden

Mögliche Komplikationen bei der Bandscheiben-Operation

Auch wenn die Bandscheiben-OP als Standardeingriff gesehen wird, kann es Komplikationen geben. So kann zum Beispiel beim Entfernen des Gewebes die Dura Mater, die Hülle um die Nervenstränge, einen Riss bekommen. Nervenflüssigkeit tritt dann aus. Das passiert in schätzungsweise etwa zwei Prozent der Eingriffe. An sich ist das nicht gefährlich, sofern der Riss wieder verschlossen wird. Bei diesen Patienten kann aber einige Tage lang Schwindel auftreten.

Wirbelsäulen-Op: ständige Weiterentwicklung von Methoden und Technik

Schlechter Ruf und große Ängste?

Nach minimal-invasiven Wirbelsäulen-OPs: schnell wieder mobil

Gerade weil viele Patienten, die an Spinalkanalstenose leiden, älter als 75 Jahre sind, sind Operationstechniken besonders wichtig, die den Organismus möglichst wenig belasten. Sie erlauben, die Patienten nach dem Eingriff so schnell wie möglich wieder zu mobilisieren. Noch komplexer als ein Eingriff an der Lendenwirbelsäule ist dabei ein Eingriff an der Halswirbelsäule, da der Nervenstrang dort noch empfindlicher und filigraner ist.

So genannte voll-endoskopische Dekompressionen werden in großen Zentren in Deutschland angeboten.