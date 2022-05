Erste Hilfe bei Rückenschmerzen Was Sie gegen akute Schmerzen tun können

Wenn der Schmerz auftaucht, verkrampft sich der ganze Körper - und das verschlimmert den Schmerz. Anstatt die Zähne zusammenzubeißen, sollte man also eine Tablette nehmen, die schmerzende Stelle warm halten, Stufenlagerung machen oder/und den Rücken vorsichtig dehnen bzw. mobilisieren.

Bei Nervenreizung ( Ischias ) kann auch Kälte gut tun - meist spürt man selbst, was man gerade braucht. Durch diese Maßnahmen sollten die Schmerzen nach drei bis vier Tagen abgeklungen sein. Nicht zu empfehlen ist Bettruhe - denn der Rücken braucht Bewegung .

Keine Besserung? Taubheit oder Lähmung? Starke Schmerzen? Ab zum Arzt!

Wichtig: Sollten Sie vor Ihren Rückenschmerzen einen Unfall oder eine Vorerkrankung gehabt haben, dann sollten Sie in jedem Fall einen Arzt aufsuchen. Auch, wenn die Rückenschmerzen unabhängig von Bewegung auftreten oder Sie das Gefühl haben, Ihr Allgemeinzustand ist schlecht. Und auch bei Taubheit oder Lähmungserscheinungen sollte unbedingt ein Arzt die Ursachen der Rückenschmerzen erforschen.

Einfache Übungen zur Mobilisierung des schmerzenden Rückens

Welche einfachen Übungen Sie bei akuten Rückenschmerzen machen können, haben wir uns von Physiotherapeuten an der Klinik für Orthopädie, physikalische Medizin und Rehabilitation am Klinikum der Universität München zeigen lassen:

Rückenübung 1: Stufenlagerung

Für die Stufenlagerung begeben Sie sich in Rückenlage und legen beide Beine auf einem Würfel oder auf einem Stuhl ungefähr in 90 Grad Beugung ab. Bleiben Sie so einfach zehn Minuten entspannt liegen.