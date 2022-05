Biologie des Menschen Leben bedeutet Altern

In jungen Zellen greift ein Reparaturmechanismus, der ständig die entstehenden Schäden ausbessert. Dagegen häufen sich bei alternden Zellen im Laufe der Zeit die Schäden so sehr, dass sie nicht mehr alle beseitigt werden können. Das bedeutet: Die Zellen können sich nicht mehr regenerieren. Eine wichtige Rolle spielen dabei die sogenannten freien Radikalen.

Freie Radikale

Um zu denken, auszuruhen, unsere Körpertemperatur zu halten oder uns zu bewegen, brauchen wir ständig Energie. Diese Energie entsteht in kleinen Einheiten in unseren Zellen, den Mitochondrien. Sie sind wie Energiekraftwerke. Doch bei der Energieproduktion entstehen immer auch aggressive, radikale Sauerstoffmoleküle, die unsere Erbsubstanz schädigen. Die Erbsubstanz ruft wiederum ein Reparatursystem auf, das ebenfalls viel Energie kostet. Dadurch sind die Mitochondrien überfordert und es entstehen noch mehr Radikale. Die radikalen Sauerstoffmoleküle hinterlassen in der Zelle mit der Zeit ein Bild der Verwüstung: Die schützenden Zellmembrane werden angegriffen, lebenswichtige Eiweiße zerstört, die Erbsubstanz geschädigt und die energieproduzierenden Mitochondrien werden lahmgelegt – die Zelle hört auf sich zu teilen.