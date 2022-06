Fruchtbarkeit Europäische Männer produzieren weniger Spermien

In den westlichen Industrieländern gibt es eine "Spermienkrise", wenn man einer neuen Metastudie der Hadassah-Hebrew University in Jerusalem glauben mag. Hagai Levine und sein Forscherteam werteten dafür die Ergebnisse von 185 Studien aus der Zeit zwischen 1973 und 2011 aus. Die Teilnehmer stammten aus allen Regionen der Erde und hatten dort an allgemeinen Gesundheitsstudien teilgenommen. Dabei wurde auch ihre Spermienzahl erfasst. Ihre Ergebnisse stellten sie im Fachmagazin "Human Reproduction Update" im Juli 2017 vor.