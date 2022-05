Pilze richtig verarbeiten So putzen, lagern und konservieren Sie Ihre Pilze

Pilze mögen Luft - beim Transport wie bei der Lagerung. So kann man sie in einem luftdurchlässigen Gefäß im Kühlschrank mehrere Tage lagern. Am besten ist es aber, sie gleich nach dem Sammeln zu putzen und zu verarbeiten. Einiges an Mühe kann man sich ersparen, wenn man die Pilze noch im Wald vorreinigt: Mit Hilfe eines Messers werden Humusreste, Erde und Sand entfernt. Zu Hause reicht es dann oft, die Schwammerl mit einem Küchenkrepp abzureiben. Nur bei starken Verschmutzungen sollte man sie unter fließend Wasser reinigen, damit sie beim Braten nicht schmierig werden.