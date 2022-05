Pilze unter Naturschutz Was ist beim Pilze-Sammeln erlaubt?

Viele einheimische Pilze wie Steinpilz, Pfifferling, Schweinsohr, Brätling, Rotkappe, Birkenpilz und Morchel stehen unter Artenschutz. Folgt man dem Bundesnaturschutzgesetz, ist es daher eigentlich verboten, diese Arten in der freien Natur zu sammeln und weiterzuverarbeiten bzw. zu verkaufen. Für passionierte Schwammerlsucher gibt es zum Glück eine Ausnahme, die per Bundesartenschutzverordnung geregelt ist: Die betroffenen Pilze dürfen in geringen Mengen für den eigenen Bedarf gesammelt werden.

Pilze für den Eigenbedarf: Wo liegt die Grenze?

Was genau unter "geringen Mengen für den eigenen Bedarf" zu verstehen ist, wird regional unterschiedlich gesehen. In Bayern sind in der Regel ein bis zwei Kilo pro Person und Tag erlaubt. Meist macht sich schon derjenige strafbar, der körbeweise Pfifferlinge oder Steinpilze sammelt und sie weiterverschenkt, sagt Franz Meindl, ehrenamtlicher Pilzberater aus Dingolfing. "Für das Sammeln größerer Mengen wird eine Ausnahmegenehmigung der Unteren Naturschutzbehörde benötigt", so der Experte. Und noch etwas gibt es zu bedenken: Ob geschützter oder ungeschützter Pilz, das Eigentumsrecht des Grundstücksbesitzers muss immer beachtet werden - ein Aspekt, der vor allem in Privatwäldern zum Tragen kommen kann.