Vegetarisch grillen Gemüse auf den Rost!

gefülltes Baguette

Baguette aufschneiden und nach Geschmack füllen, zum Beispiel mit klein geschnittenen Champignons, Käsestückchen, Zwiebeln und etwas Knoblauch. In Alufolie wickeln und auf den Grill legen.



Feinschmeckertürmchen

Marinierte Auberginen, Tomaten, Basilikumblättchen, Käse oder Tofu in dünne Scheiben schneiden, aufeinander stapeln und in Aluschale oder Folie grillen.



Gegrillte Ananas

Ananasscheiben mit Butter und etwas Honig bestreichen und grillen. Dann vom Grill nehmen und weich geschlagene Sahne mit etwas Cointreau über die gegrillten Ananas laufen lassen.