Gefährliche Erreger Infektionen mit Campylobacter

Campylobacter-Infektionen sind weltweit ein Problem. Hierzulande treten sie gehäuft in den warmen Monaten auf. Pro Jahr kommt es zu 60.000 - 70.000 Fällen einer Campylobacter-Enteritis. Damit ist sie die häufigste bakterielle meldepflichtige Krankheit in Deutschland, so das Robert-Koch-Institut (RKI).

Wie kann man sich mit Campylobacter infizieren?

Campylobacter kommt vor allem im Kot von Tieren, besonders von Rindern vor. Bei schlechter Melkhygiene kann das Bakterium in die Milch gelangen. Nicht pasteurisierte Milch (Rohmilch) kann so zum Problem werden.

Kontaminierte Lebensmittel sind die häufigste Ursache für eine Infektion

Wie verläuft eine Infektion mit Campylobacter?

Die Inkubationszeit beträgt meistens zwei bis fünf Tage - in Einzelfällen auch ein bis zehn Tage. Die Krankheit selbst dauert in der Regel maximal eine Woche, selten länger. Viele Campylobacter-Infektionen verlaufen ohne Symptome. Andere sind mit Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen verbunden. Dazu kommen Bauchschmerzen, Übelkeit und Durchfälle. Eine Infektion verläuft in der Regel komplikationslos und die Symptome klingen von selbst wieder ab.



In seltenen Fällen kann es zu rheumatischer Arthritis kommen oder auch zum Guillain-Barré-Syndrom, welches zu Lähmungserscheinungen führen kann. Zudem wird ein Zusammenhang zwischen einer Campylobacter-Infektion und einem Reizdarmsyndrom sowie chronisch entzündlichen Darmerkrankungen für möglich gehalten, so das RKI.