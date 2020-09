Geschlechtskrankheiten Kehren Syphilis, Tripper, HIV und Chlamydien zurück?

Sexuell übertragbare Krankheiten sind ein schambesetztes Thema. Deshalb werden sie totgeschwiegen. So bleibt im Verborgenen, wie weit verbreitet Geschlechtskrankheiten in unserer Gesellschaft sind - und wie unterschätzt. Syphilis beispielsweise. Die Infektionskrankheit ist neben HIV und akuter Hepatitis die einzige sexuell übertragbare Erkrankung, die meldepflichtig ist. Deshalb ist die Datenlage vergleichsweise gut: Von 2009 bis 2015 stieg die Zahl der Syphilismeldungen um 149 Prozent. 2018 stagnierten die Infektionszahlen erstmals auf hohem Niveau. Vorwiegend wird die Geschlechtskrankheit bei Männern diagnostiziert, die Sex mit Männern haben.

Auch in anderen EU-Ländern und den USA sind Syphilis-Infektionen weit verbreitet. Geschlechtskrankheiten wie Tripper, wissenschaftlich Gonorrhö genannt, und Chlamydien-Infektionen sind vor allem unter Jugendlichen und Twens verbreitet. Das Robert Koch-Institut untersucht derzeit, welche Folgen die Corona-Pandemie und Lockdowns auf die Rate der Geschlechtskrankheiten haben.

Geschlechtskrankheiten sind gut behandelbar

Das Fatale an Syphilis, Gonorrhö und Chlamydien ist, dass Infektionen eigentlich gut behandelbar wären. Nur: Oft verlaufen die Krankheiten unbemerkt, weil sie erst spät zu Symptomen führen. Unbehandelt können sie Unfruchtbarkeit verursachen oder Fehlgeburten und Ansteckungen von Mutter auf Kinder. Zudem erhöhen Infektionen mit sexuell-übertragbaren Krankheiten das Risiko, sich auch eine HIV-Infektion zuzuziehen. Sind die Schleimhäute durch Syphilis und Gonorrhö angegriffen, hat es das HI-Virus leichter sich einzunisten.

Geschlechtskrankheiten im Überblick

Oral- und Analverkehr

Kondome schützen vor sexuell übertragbaren Krankheiten.

An der Tabuisierung von Geschlechtskrankheiten hat sich nichts geändert, an den Sexpraktiken schon. Oral- und Analverkehr werden häufiger praktiziert als früher und sind gängige Ansteckungswege. Doch schon mit "Handarbeit" allein steigt das Ansteckungsrisiko, man muss nicht einmal Sex haben: Hat man die Bakterien an den Fingern und verteilt sie auf der Mund- oder Augen-Schleimhaut, kann man sich infizieren.

"Das zeigt auch, dass es einen Wandel in den sexuellen Praktiken gegeben hat. Vor 50 oder 60 Jahren hat - ich weiß nicht, wer Oralverkehr gemacht hat - es waren doch nicht viele. Heute ist Oralverkehr für die meisten der Einstieg in sexuelle Aktivitäten. Also natürlich erstmal Fingerspiele, anfassen, streicheln. Aber wenn es dann mal ein bisschen ernster wird, ist sicherlich Oralverkehr für die meisten der Einstieg in sexuelle Aktivitäten." Professor Norbert Brockmeyer, Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Leiter des 'Zentrums für sexuelle Gesundheit' an der Dermatologischen Klinik des St. Josef-Hospitals, Ruhr-Universität Bochum

Tests senken Infektionsraten

Christian Knoll von der Münchner Aidshilfe rät sexuell aktiven, homosexuellen Männern, sich ein bis zweimal im Jahr testen zu lassen. Bei Heterosexuellen hängt es vom Sexualverhalten ab. Wer ein "hochfrequentes Sexualleben" betreibt, sollte sich auch öfters testen lassen.

Regelmäßig testen lassen, damit der Spaß am Sex bleibt.

Dass regelmäßige Tests helfen, zeigten erste Studien aus London. Im Zuge eines Programms bekamen homosexuelle Männer ein HIV-Medikament, dass sie vor einer HIV-Infektion schützen soll, die sogenannte Präexpositions-Prophylaxe (PrEP). Die Männer waren selbst nicht HIV-positiv, hatten aber zum Beispiel einen HIV-positiven Partner, waren Prostituierte oder gehörten einer anderen Risikogruppe an. Wer PrEP bekommt, dessen Nierenwerte müssen regelmäßig getestet werden. Und so wurden die Teilnehmer auch auf andere Geschlechtskrankheiten getestet. Im Zuge des Programms gingen die HIV-Neuinfektionen um 40 Prozent zurück und die Zahl der sexuell übertragbaren Krankheiten stagnierte. Verzichten Männer, die PrEP nehmen, auf Kondome und regelmäßige Tests, steigt das Infektionsrisiko für Geschlechtskrankheiten wieder. Seit September 2019 übernehmen in Deutschland Krankenkassen die Kosten für die HIV-Prophylaxe PreP bei Menschen mit erhöhtem Risiko.

Gesellschaft ist zu wenig aufgeklärt

Neben mehr Daten über Geschlechtskrankheiten wünschen sich Forscher einen Impfstoff gegen Gonokokken. Eine gegen den verwandten Erreger, die Meningokokken, gibt es schon. Unerlässlich ist eine bessere Aufklärung über das tabuisierte Thema Geschlechtskrankheiten für Kinder und Teenager: