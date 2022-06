Bayern im Mittelalter Das Rätsel der Turmschädel-Frauen

Nach oben unnatürlich in die Länge gezogen und dafür seitlich flachgedrückt: Etwa 1.500 Jahre alt sind die merkwürdig geformten menschlichen Schädel, die in den vergangenen Jahrzehnten in Bayern gefunden wurden. Bis zu zwanzig solcher deformierter Köpfe sind bislang ausgegraben worden, die meisten davon in Erding und Straubing. Die sogenannten "Turmschädel" haben Forscher lange Zeit vor Rätsel gestellt. Ein internationales Team um die Anthropologin Michaela Harbeck von der Staatssammlung für Anthropologie München und den Populationsgenetiker Joachim Burger von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist auf genetische Spurensuche gegangen.