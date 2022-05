Geheimnisvolles Metall Kupfer - früher Rohstoff der Zivilisation

Kupfer ist leicht formbar

Kupfer ist meist in Erzen gebunden

Reines Kupfer wurde nicht geschmolzen, sondern nur erhitzt, um dann weiter verarbeitet zu werden. Weil es aber nur selten in reinem Zustand vorkommt, sondern meist gebunden in Erzen ist - zum Beispiel im grün glänzenden Malachit - fing man an, das Kupfer vom Gestein zu trennen, was ein langwieriger und arbeitsaufwändiger Prozess ist.