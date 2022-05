Höhlenmalerei Chauvet-Grotte bereits vor etwa 37.000 Jahren besiedelt

45.500 Jahre alt: Bilder vom Sulawesi-Pustelschwein Das bis heute älteste Felsenbild unserer Vorfahren ist 45.500 Jahre alt. Es zeigt mehrere Sulawesi-Pustelschweine in rötlicher und dunkelpurpurner Farbe. Entdeckt wurde es 2017 von einem australischen Forscherteam auf der Insel Sulawesi. Wie alt die Zeichnungen sind, wurde erst 2021 veröffentlicht. Die größte ist 136 Zentimeter lang und 54 Zentimeter hoch. Über einem Hinterteil sind noch zwei Handabdrücke auszumachen. Andere Abbildungen sind nur noch teilweise in der Höhle zu erkennen, weil sie abgeblättert sind.

Höhlenbären, Bisons, Wildpferde, Höhlenlöwen, Wollnashörner, Hyänen, Riesenhirsche, Mammuts. Die Chauvet-Höhle in Südfrankreich ist berühmt für ihren einzigartigen Reichtum an prähistorischen Zeichnungen. Um herauszufinden, wann Menschen in der Höhle gelebt hatten, hat ein internationales Forscherteam Holzkohlereste vom Boden der Grotte, Malereien und Kohlespuren an den Wänden sowie Bärenknochen untersucht. Dabei wurde klar: Es gab zwei längere Phasen menschlicher Aktivität in der Höhle. Beendet wurde das menschliche Treiben in der Höhle wahrscheinlich durch Steinschläge.