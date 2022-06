Wenn Wörter verschwinden Kein Kokolores und kein Mumpitz

Was für ein Kokolores, mögen Sie jetzt vielleicht denken. Wenn Sie Wörter wie Luftikus, Rabauke und Thusnelda überhaupt noch kennen, sie benutzt schließlich fast niemand mehr. Während die einen jetzt verständnislos den Kopf schütteln, wird es den anderen gerade warm ums Herz: Dufte, wenn wir an solche Wörter erinnert werden! Denn über die Jahre sind viele Wörter aus unserem aktiven Sprachgebrauch verschwunden.

Wörter werden modernisiert

Wenn der Fortschritt ein Wort ausmerzt

Unsere Sprache entwickelt sich weiter

Wer sich Sorgen macht, dass unsere Wörter dezimiert werden, den kann Claudia Wich-Reif beruhigen: "Durch das Wegfallen von Wörtern verarmt die Sprache nicht. Wir bekommen ja auch ständig neue Wörter dazu." Allein in die mittlerweile 27. Auflage des Duden, die im August 2017 erschien, wurden wieder rund 5.000 neue Wörter aufgenommen. Jetzt kann man den Veggie-Burger auf Instagram ohne großes Rumeiern liken - und könnte das auch schreiben. 145.000 Stichwörter umfasst der Duden derzeit - fünfmal so viele wie der Urduden von 1880. Viele der neuen Wörter spiegeln Entwicklungen in den Bereichen Politik, Technik, Sport und Mode wider. Oft sind es Wortschöpfungen, die aus vorhandenen Wörtern neu zusammengesetzt wurden, Begriffe, die aus Fremdsprachen übernommen oder von Jugendlichen kreiert wurden. "Sprache unterliegt dem Wandel und ist immer auch ein Kennzeichen für eine bestimmte Zeit", sagt Wich-Reif. Und die "alten" Wörter seien ja auch nicht wirklich weg: "Sie existieren in alten Texten durchaus weiter."