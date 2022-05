Zum Weltschneemanntag Der Schneemann ist ein echt COOLER TYP

Schneemann-Sammlung: Deutschlands größte Schneemann-Sammlung

Deutschlands und wahrscheinlich auch Europas größte Schneemann-Sammlung gehört mit rund 5.000 Objekten - natürlich - Cornelius Grätz, dem Initiator des Weltschneemanntags. Mehr als zehn Jahre lang hielt er sogar den Weltrekord, bis er 2013 von einer Sammlerin aus den USA übertrumpft wurde, die er jedoch wieder einholen will. In zahlreichen Museen und Ausstellungen waren seine Schneemänner schon zu bestaunen, sogar in Hongkong. Sein erstes Exemplar: ein Marzipan-Schneemann, den er 1983 von seiner Mutter bekam. "Dann kam ein Räuchermännchen in Schneemannform dazu und dann fing das erst mal unterschwellig mit weiteren Schneemännern an. Irgendwann fiel das Freunden und Verwandten auf und die Lawine kam ins Rollen: Ich bekam immer mehr Schneemänner geschenkt", erzählt Grätz. Er begann, in Antiquariaten und auf Verkaufsplattformen nach besonderen Exemplaren zu suchen. Bei Ausstellungen überbrachten ihm Besucher Schneemänner. "Jetzt passiert es auch schon mal, dass mich Sammler oder Erben fragen, ob ich eine Sammlung übernehmen will."