Dreikönigstag Was ihr über die Heiligen Drei Könige noch nicht wusstet

Darf ein schwarzer König bei der Weihnachtskrippe stehen? Darf sich ein Sternsinger schwarz schminken? Die Diskussion, ob die Darstellung der Heiligen Drei Könige diskriminierend und rassistisch ist, entflammte im Oktober 2020: Die evangelische Münstergemeinde in Ulm gab bekannt, die Heiligen Drei Könige dieses Jahr nicht mit in der Weihnachtskrippe aufzustellen. Auf Nachfrage erklärte Dekan Ernst-Wilhelm Gohl: "Wir haben gesagt, dass diese konkrete Darstellung des schwarzen Königs, die aus den 1920er-Jahren stammt, im Vergleich zu den anderen beiden Königen total verzerrt und überzeichnet ist. Wir wollen nicht, dass man schwarze Menschen so darstellt und dass das dazu führt, dass man sich über Schwarze lustig macht." Es spreche überhaupt nichts gegen einen schwarzen König in der Krippe. "Der schwarze König soll aber ebenwürdig sein - mit gleicher Würde ausgestattet wie die anderen beiden Könige auch." Jakob Johannes Koch, Kulturreferent der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, betonte, dass grundsätzlich jeder der biblischen Sterndeuter "ein hoch angesehener Weiser, ein König des Wissens" sei. Dass einer der Heiligen Drei Könige schwarz ist, verdeutliche seiner Meinung nach hohe Wertschätzung. Koch geht sogar noch einen Schritt weiter: Sollte der König in der Krippe generell ein neutrales Aussehen bekommen und sollten nur noch drei weiße heilige Könige durch die Straßen ziehen, könnte das als neue Apartheid in Kunst, Kultur und Brauchtum interpretiert werden.