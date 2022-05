Golden Gate Bridge Architektentraum in Orange-Rot

Traum in Orange Sie ist das Wahrzeichen San Franciscos: die Golden Gate Bridge.

Eine Brücke über die rund zwei Kilometer breite Meerenge an der Bucht vor San Francisco? Werden die Pylonen der tückischen Strömung überhaupt standhalten? Wie viel wird das Ganze kosten? 20 Millionen US-Dollar? 50 Millionen oder gar 100 Millionen? Welche Farbe soll die Brücke haben? Grau, schwarz-gelb gestreift oder doch orange-rot? Wenn man die Einwohner von San Francisco im Jahr 1933 nach der Golden Gate Bridge gefragt hätte, hätte sich damals wohl kaum einer vorstellen können, dass dieses gigantische Bauvorhaben tatsächlich funktionieren könnte.

"Die Bucht sah viel zu groß aus, als dass man sich eine Straße in der Luft von der einen zur anderen Seite vorstellen konnte."

Überfüllte Fähren

Schon in den 1870er-Jahren gab es die ersten Pläne für eine Brücke über die Golden Gate - die Meerenge vor San Francisco. Doch die wagemutigen Pläne waren ihrer Zeit voraus. Die 1,6 Kilometer weite Strecke war mit der damaligen Technik nicht zu überwinden. Es blieben nur Fähren, um die Bucht zu überqueren. San Franciso war eine aufblühende, schnell wachsende Stadt, und zur Zeit des Ersten Weltkriegs waren die Kapazitäten der Fähren erschöpft. Erneut wurden die Brückenbaupläne aus der Schublade geholt, maßgeblich angetrieben vom späteren Chefingenieur der Golden Gate Bridge, Joseph Strauss.

Schnell war klar: Nur eine Hängebrücken-Konstruktion kann die rund zwei Kilometer lange Strecke überspannen. Geplant wurde die Brücke von Charles Alton Ellis. Er und Joseph Strauss zerstritten sich aber während des Projekts, Charles Ellis wurde entlassen, sein Name wurde von Joseph Strauss aus allen Dokumenten gelöscht. Erst zum 70-jährigen Bestehen der Brücke wurde Charles Ellis von der Brückenbehörde posthum als eigentlicher Konstrukteur der Golden Gate Bridge gewürdigt.

Die Brücke ist so hoch, dass Schiffe problemlos die Meerenge passieren können.

Gewagte Konstruktion

Die Brückenkonstruktion war seinerzeit einmalig, die Golden Gate Bridge ist sehr lang und sehr breit (27 Meter). Sie kann im Wind gute acht Meter hin und her schwingen und wird bei voller Belastung rund fünf Meter nach unten durchgedrückt. Diese Flexibilität erst macht ihre Stabilität aus. Bis heute musste sie nur drei Mal wegen schwerer Stürme geschlossen werden.

Baukosten : damals rund 33 Millionen US-Dollar Gesamtlänge : 2.727 Meter mit An- und Auffahrt Länge der Hängetrasse zwischen den beiden Pylonen : 1.280 Meter Breite : 27 Meter Höhe über der mittleren Wasseroberfläche : 67 Meter Durchmesser der Hauptkabel : 92 Zentimeter Anzahl der Drähte in jedem Hauptkabel : 27.572 Gewicht des verwendeten Stahls : 75.293 Tonnen

Joseph Stauss trieb das Projekt maßgeblich voran, setzte sich gegen den heftigen Widerstand von Fährleuten durch, überzeugte skeptische Geldgeber und Politiker. Für den "Spottpreis" von rund 33 Millionen US-Dollar stellte er mit 1.500 Arbeitern innerhalb von nur vier Jahren die Golden Gate Bridge in die Meerenge.

Eröffnung nur für Fußgänger

Nancy Kent Danielson und ihre Zwillingsschwester am Tag der Eröffnung der Golden Gate Bridge.

Am 27. Mai 1937 war die feierliche Eröffnung der damals längsten Brücke der Welt. Mit dabei war Nancy Kent Danielson mit ihrer Zwillingsschwester und ihren Eltern. Am ersten Tag war die Brücke nur für Fußgänger geöffnet und 200.000 Menschen kamen, um sich die neue Brücke anzusehen, darüber zu gehen und 50.000 Hotdogs zu essen. Über eine Woche lang wurde die Brücke in San Francisco gefeiert.