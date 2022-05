Eiffelturm Das Wahrzeichen von Paris

Am 26. Januar 1887 erfolgte der erste Spatenstich für die "eiserne Dame" in Paris. Den Auftrag zum Bau hatte der Ingenieur Gustave Eiffel bekommen. Als er 1889 an der Spitze des Bauwerks die französische Flagge hisste, war sein Werk mit rund 300 Metern der höchste Turm der Welt und die größte Attraktion der Weltausstellung anlässlich der 100-Jahr-Feier der Französischen Revolution. Zwanzig Jahre sollte sie für die französische Ingenieurskunst werben und dann wieder abgerissen werden. Doch es sollte anders kommen.

Monument von geschichtlicher Bedeutung

Grüne Ideen für den eisernen Turm

Heute ist die Stadt ohne das Stahlgerippe gar nicht mehr vorstellbar und nach wie vor eine der größten Touristenattraktionen am linken Seine-Ufer von Paris. Alle sieben Jahre müssen Handwerker sie eineinhalb Jahre lang in der ihr eigenen Farbe "Eiffelturmbraun" streichen.

Wandelbare Attraktion für ein Millionenpublikum

Feuerwerk in den Farben der Trikolore

Die stählerne Silhouette erstrahlt jedes Jahr am französischen Nationalfeiertag in einem prächtigen Feuerwerk - gerne schon mal in den Nationalfarben. Und zu jeder vollen Stunde am Abend verwandeln 20.000 Leuchten die Sehenswürdigkeit für fünf Minuten in eine glitzernde Prinzessin. Im Herbst verkürzen Nebelschwaden den inklusive Antenne 324 Meter langen Turm. Im Sommer lässt Sonnenlicht das Gitterwerk der Strahlstreben wie durchbrochene Spitze erscheinen.