200 Jahre Sebastian Kneipp Wasserdoktor, Influencer, Visionär

"Pfarrer Kneipp bat einmal einen Arzt, sich einen besonderen Krankheitsfall anzuschauen. Der Arzt kam der Aufforderung nach und bemerkte: Ein hochinteressanter Fall; ich habe während meiner ganzen Praxis einen solchen Fall nie gesehen. … Und der wissenschaftliche Name für diesen seltenen Fall? redet der Pfarrer Kneipp den Arzt an. Dieser weiß sofort einen lateinischen Namen zu nennen, ein zweiter Arzt weiß sogar einen zweiten, der nur allein der richtige sein soll, und die Meinungen theilen sich.

Und mit der medizinischen Wissenschaft hätten Sie doch alle Aussicht, diesen Fall mit Erfolg zu behandeln? fragt der Pfarrer.

Offen gestanden, gar keine, bemerken zwei Aerzte gleichzeitig. — Und der Pfarrer, halb ernst, halb lachend, schlägt die Hände zusammen und ruft: Ja, was nutzt mir denn ein wissenschaftlicher Name, wenn ich nicht helfen kann? Kurieren, das ist und bleibt die Hauptsache. Mädel, Du wirst wieder gesund, aber — ohne Wissenschaft."