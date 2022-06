Ignaz Semmelweis Hygiene hilft helfenden Händen

Krankenhaushygiene ist heute selbstverständlich

Ignaz Semmelweis erkennt die Übermacht der Viren und Bakterien

Als der junge Arzt Ignaz Semmelweis 1846 eine Stelle in der Geburtshilfe des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien antrat, fiel ihm auf, dass auf einer Station, welche von Hebammen betreut wurde, die auf Sauberkeit achteten, weniger Frauen im Kindbett starben als in einer anderen Station. Dort untersuchten Medizinstudenten, die oft noch blutverschmiert von Leichen-Untersuchungen zurückkamen, die Frauen mit schmutzigen Händen.

Semmelweis-Studie belegt: Schmutz verursacht Blutvergiftungen

Die schmutzigen Hände der Medizinstudenten führte bei vielen Wöchnerinnen zu einer Blutvergiftung. Ignaz Semmelweis veröffentlichte 1847/48 eine Studie, die diesen Zusammenhang belegt. Sie gilt als erster praktischer Fall von evidenzbasierter Medizin - also auf empirische Belege gestützte Heilkunde - in Österreich und als Musterbeispiel für eine methodisch saubere Überprüfung wissenschaftlicher Hypothesen.

Heute gelobt, früher verkannt: Ignaz Semmelweis als "Retter der Mütter"

Ignaz Semmelweis, 1818 in Ungarn geboren, 1865 bei Wien gestorben. Ein ungarischer Chirurg und Geburtshelfer.

Ignaz Semmelweis setzte sich mit Nachdruck dafür ein, dass Ärzte und Schwestern ihre Hände sauber halten. Mindestens fünf Minuten sollten sie, so seine Anordnung, die Hände in eine aggressive Chlorkalk-Lösung halten, was effizient, aber schlecht für die Haut war. Sein Kampf für die Hygiene war zeitlebens ein Kampf gegen Windmühlen. Mit 47 Jahren starb er an nicht geklärter Ursache in der Psychiatrie in Wien-Döbling.