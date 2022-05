Bernhard Grzimek Mit viel Platz für Tiere im Herzen

Grzimek wurde am 24. April 1909 im oberschlesischen Neiße geboren. Dass sein Großvater Hühner im Garten hielt, faszinierte ihn als Kind: Über die Hühnerhaltung schrieb er als Schüler die ersten Bücher. Später wurde er Tierarzt und beschäftigte sich mit Verhaltensforschung. 1945 übernahm er in Frankfurt die Leitung des zerstörten Zoos, baute ihn wieder auf und machte ihn berühmt. Dass sein Sohn Michael bei Dreharbeiten in der Serengeti ums Leben kam, hat Grzimek nie verwunden. Daran zerbrach auch seine Ehe mit Hildegard, die er 1930 geheiratet hatte. 19 Jahre nach dem Tod seines Sohnes heiratete Grzimek Michaels Witwe Erika, seine Schwiegertochter. Am 13. März 1987 brach Grzimek bei einem Zirkusbesuch in Frankfurt tot zusammen. Er wurde 77 Jahre alt. Seine Urne wurde neben dem Grab seinens Sohnes am Ngorongoro-Krater in Tansania beigesetzt.