Wilhelmine Reichard Die erste Ballonfahrerin Deutschlands

Erster Ballon-Alleinflug einer Deutschen

Wilhelmine Reichard, die erste deutsche Ballonfahrerin.

Der Garten der königlichen Tierarzneischule in Berlin ist Wilhelmine Reichards Startplatz für die erste Fahrt: Sie unternimmt als erste Frau Deutschlands alleine eine Fahrt in einem Ballon. Die damals 23-Jährige besteigt am 16. April 1811 die Gondel ihres Gasballons und schwebt ohne Startschwierigkeiten in den trüben Berliner Himmel. Nach eineinhalb Stunden in der Luft landet sie dreißig Kilometer südlich von Berlin. Sie unternimmt in den folgenden knapp zehn Jahren weitere 16 Ballonfahrten, unter anderem in Dresden, Hamburg, Brüssel, Prag und Wien. Dabei führt sie auch wissenschaftliche Messungen durch.