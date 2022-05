Tödliche Dämpfe Forscher enträtseln antikes "Tor zur Hölle"

Hierapolis in der heutigen Türkei war ein magischer Ort. Die Stadt nahe Pamukkale zog schon vor über 2.000 Jahren Pilger an. Antike Geschichtsschreiber wie Strabon, Cassius Dio und Plinius berichteten vom "Tor zur Hölle" und was bei den Zeremonien dort geschah: Im Vorhof des römischen Pluto-Tempels, einer unterirdischen Grotte, sammelte sich ein unsichtbarer, giftiger Dunst, der Tiere sofort tötete. Die Priester blieben dagegen unversehrt.