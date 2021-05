Geschichte des Laufens Vom Jäger zum Jogger

Vom Fünf-Kilometer-Lauf, über Halbmarathon und Marathon bis hin zum Ultramarathon mit bis zu 100 Kilometern Länge: Laufen begeistert die Menschen. Ob Nordic Walking, Ausdauerläufe, Joggen oder Sprint. Es ist nicht nur Sport, sondern auch Ausgleich, tut Körper und Seele gut, hilft beim Abnehmen, fit bleiben und Entspannen. Doch woher kommt die Faszination des Laufens? Und wann wurden daraus Wettkämpfe?

Jäger und Sammler: Laufen, um zu überleben

Denn erstmal begann der Mensch mit dem Laufen, um zu überleben. Zur Zeit der Jäger und Sammler mussten unsere Vorfahren das Essen jagen - sollte es Fleisch oder Fisch geben. Höhlenmalereien aus der Steinzeit belegen das. Daher wird vermutet, dass der Mensch sich in der Savanne aufrichtete, um die Umgebung bei der Nahrungssuche besser ablaufen und das Wild besser jagen zu können.

Völker erlegen Tiere durch Hetzjagd Auf den alten Felszeichnungen der San in Südafrika sind Jäger zu sehen, die ihre Beute erlegen wollen. Früher wurden die Beute müde gelaufen. Auch heute noch gibt es Völker, die beweisen, dass der Mensch "biologisch bedingt ein sehr ausdauernder Läufer ist", weiß Michael Krüger vom Institut für Sportwissenschaft der Universität Münster. Eines dieser Völker sind die San im südlichen Afrika. Beim "Großen Tanz" betreiben sie eine 40-stündige Hetzjagd, um Kudu-Antilopen an den Rand der Erschöpfung zu treiben. Die Tiere sind zwar schnell, brauchen als Wiederkäuer aber Pausen und Ruhezeiten, damit die Verdauung nicht gestört wird. Die bekommen sie aber nicht, wenn die San sie verfolgen. Die Antilopen werden müde und langsamer - bis sie irgendwann erlegt werden können.

Laufen als Beruf in der Antike

Wettkampf-Charakter bekam das Laufen dann in der Antike mit den Olympischen Spielen. Doch schon vorher wurde das Laufen nicht mehr nur als Nahrungsbeschaffung gesehen, sondern es wurde zu einer Art Beruf im antiken Griechenland. Es ging darum, "Entfernungen zu messen und dokumentieren zu können, wie weit man in unbekanntes Terrain vorgedrungen war", erklärt Krüger. Dadurch entstanden die Bematisten. Das waren Schrittzähler, die dafür ausgebildet wurden, Entfernungen durch das Zählen ihrer Schritte zu messen. Und ihre Angaben waren sehr präzise. Beispielsweise nahm Alexander der Große sie auf seine Feldzüge durch Asien mit. Sie kartografierten damit auch die Landschaft.

Welttag des Laufens am 2. Juni Damit das Laufen noch beliebter wird, gibt es einen jährlichen Welttag des Laufens, den Global Running Day, der immer am ersten Mittwoch im Juni stattfindet. 2021 ist das der 2. Juni. Er soll als Motivation dienen, sich die Laufschuhe zu schnüren und loszurennen. Weltweit finden dann Laufveranstaltungen statt.

Landvermesser und Botenläufe

Unter diesem Grabhügel bei Marathon in Griechenland liegen die Athener, die der Schlacht gegen die Perser zum Opfer fielen. Auch die Pharaonen im alten Ägyptischen Reich wollten wissen, wie groß ihr Reich ist und schickten Landvermesser los, die es ablaufen mussten. Eine weitere wichtige Aufgabe kam den Botenläufern zu, die Nachrichten schnell und effizient überbringen sollten. Dadurch entstand der bekannte Marathon-Lauf, der der Legende nach im Jahr 490 vor Christus bei einem Botengang von Marathon nach Athen seinen Namen bekam.

Die Legende von Marathon

Marathon war eine Küstenebene etwa 40 Kilometer westlich von Athen. Damals standen sich das riesige Heer der Perser und die Athener Streitkräfte gegenüber. Überraschend gewannen die Athener, dessen Feldherr Militiades einen Boten mit der frohen Botschaft nach Athen schickte. Dieser konnte - dort angekommen - gerade noch den Sieg verkünden, bevor er zusammenbrach und starb.

Erste Wettkämpfe bei Olympischen Spielen

Wann genau die ersten Olympischen Spiele stattfanden, weiß man nicht. Bei den ersten schriftlich belegten Olymischen Spielen im Jahr 776 vor Christus gab es nur den "Stadionlauf" als läuferischen Wettbewerb. Das war eine Strecke von 600 Fuß, die je nach Ort unterschiedlich lang war, weil Füße unterschiedlich groß sind. In Olympia ging sie über 192,28 Meter und in Delphi über 177,55 Meter. Der Sieger durfte das Feuer entzünden - oft waren das Botenläufer.

"Es gab damals keine Zeitmessung. Es ging einzig und allein darum, der Beste zu sein und den Wettkampf zu gewinnen." Andreas Höfer, Direktor Deutsches Sport- und Olympiamuseum in Köln

Laufen, um zu gewinnen

Ein Waffenläufer mit Schild, Helm und Speer auf einer griechischen Vase. Daher kamen zwar in den folgenden Jahren mehr Laufstrecken hinzu, aber auch diese orientierten sich an der Länge des Stadions - wie zwei Stadionlängen oder ein Langlauf, der über eine Distanz von 20 Stadien ging. Das waren dann zwischen 3,5 und 3,8 Kilometer. Außerdem gab es den "Waffenlauf", auch Hoplitodromos genannt. Wie der Name vermuten lässt, musste beim Laufen Helm, Hoplon (ein Holzschild), Beinschienen und Speer getragen werden. Die Teilnehmer waren meist junge Männer, die ihren Militärdienst leisten mussten, um das volle Bürgerrecht zu erhalten, sogenannte Epheben.

Mittelalter ohne Lauf-Wettkämpfe

Im Mittelalter galt das Laufen dann schon fast als verpönt - zumindest was sportliche Wettkämpfe betrifft. Im Christentum verlor die Lauf- und Körperkultur an Bedeutung, körperfeindliche Tendenzen setzten sich durch. Der gläubige Christ durfte nichts zum Selbstzweck tun, bis die Olympischen Spiele schließlich als "heidnische Feste" verboten wurden. Gelaufen wurde natürlich trotzdem, als Botengänge zum Beispiel. Ritter zogen nicht immer nur auf dem Pferderücken von Burg zu Burg. Es wurde gepilgert - und es gab die Kreuzzüge.

Vom Wetten zu Wettkämpfen

Noch bevor der Laufsport durch die Olympischen Spiele der Neuzeit wieder einen Aufschwung erfuhr, entstand im späten 18. und 19. Jahrhundert der Pedestrianismus. Wetteifrige Engländer trugen dazu bei, dass vor allem professionelle Wettkämpfe über eine lange Distanz entstehen konnten. Dazu gehörten beispielsweise die Sechs-Tage-Läufe - am siebten Tag, Sonntag, sollte man ruhen - die vor allem in New York und London sehr bekannt waren und bei denen sogar ein Weltmeisterschaftstitel verliehen wurde. Gewonnen hatte der, der am weitesten gelaufen war. Sprich, wer Pause machte, war selbst schuld. Die Läufer waren bis zu 20 Stunden auf den Beinen. Vorher wurden Wetten abgeschlossen, später gab es für die Sieger Belohnungen. Mit der Zeit konnten mehrere Läufer parallel antreten, daraus wurde der Wettlauf.

Pedestrians machen Laufen populärer Fritz Käpernick 1881 in Leipzig. Er zählte zu den bekanntesten Pedestrians in Deutschland. Einer der bekanntesten Pedestrians war der Schotte Captain Robert Barclay. Er schloss eine Wette ab - für die er 1.000 Guineas (heute etwa 50.000 Euro) bekommen sollte - indem er 1.000 Stunden lang je eine Meile pro Stunde gehen wollte. Er schaffte es - indem er immer am Ende und jeweils am Anfang der folgenden Stunde je eine Meile lief. Damit waren seine Pausenzeiten am längsten. Er brauchte dafür 42 Tage und verlor fast 15 Kilogramm in der Zeit. Das lockte etwa 10.000 Zuschauer an, der Sport wurde damit populärer. Einer der bekanntesten deutschen Pedestrians war Fritz Käpernick, der 1881 die Strecke von Berlin nach Wien - etwa 600 Kilometer - in 92 Stunden zurücklegte.

Wie der Marathon in die Neuzeit kam

Der New-York-City-Marathon gehört mittlerweile zu den größten Laufveranstaltungen in den USA. 2016 liefen 51.394 Teilnehmer ins Ziel. Den ersten richtigen Marathon gab es 1896 bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit in Athen. Dazu kamen Laufdistanzen über 100 Meter, 110 Meter Hürden, 400 Meter, 800 Meter und 1.500 Meter. Der Marathon war damals noch knapp 40 Kilometer lang. Die heutige Distanz mit 42,195 Kilometern entstand in England - bei den Spielen 1908 in London, erklärt Sporthistoriker Krüger. Das Königshaus würde den Start gerne vom Fenster im Schloss Windsor aus verfolgen wollen, hieß es. Daraufhin wurde der Kurs bis in die Londoner Innenstadt angepasst und die heute gültige Distanz entstand.

Jogging-Klub: Von Neuseeland in die Welt

Mittlerweile ist das Laufen weit verbreitet. Überall sieht man Jogger - im Park, im Wald, aber auch mitten in der Stadt. Es ist zum Breiten- und Freizeitsport geworden. Dazu hat ein Neuseeländer beigetragen: Arthur Lydiard war Leichtathletik-Trainer und gründete 1962 den ersten Jogging-Klub der Welt. Der US-Amerikaner Bill Bowerman fand die Idee super, griff sie auf und brachte sie in die USA und von dort in die ganze Welt. Das geschah sogar zu seinem finanziellen Vorteil, denn als Gründer eines US-Sportartikelherstellers verdiente er an der Entwicklung moderner Laufschuhe.

Trimm-Dich-Bewegung in Deutschland

Einen Trimm-dich-Pfad wie diesen gab es seit den 1970er Jahren fast überall in Deutschland - die Kampagne sollte motivieren. In Deutschland wurde das Joggen ab 1970 so richtig populär - vor allem durch die Kampagne "Trimm Dich" des Deutschen Sportbundes. Sie zeigte, dass man überall und sofort loslaufen konnte und sollte den Übergewichten und Herzinfarktrisiken der Wohlstandsgesellschaft den Kampf ansagen. Auch dadurch entstanden die noch heute verbreiteten Trimm-dich-Pfade - in den 1980-er Jahren gab es davon etwa 1.500 Anlagen in Deutschland. Fehlende Wartung und mangelndes Interesse seitens der Bevölkerung ließen jedoch viele von ihnen verfallen.

Laufen als Breiten- und Freizeitsport

Da jeder ständig laufen kann, fällt es schwer, die Anzahl an Joggern und Läufern in Deutschland zu beziffern - anders als beim Fußball, bei dem Vereinsmitglieder gezählt werden. Nach Angaben des Deutschen Leichtathletik-Verbandes umfasst die Laufbewegung in Deutschland über 20 Millionen Menschen. Zusätzlich gibt es etwa 3.700 Lauftreffs. Nicht zuletzt durch geschlossene Fitnessstudios während der Corona-Pandemie dürften noch mehr Menschen dem Laufen verfallen sein.