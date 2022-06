Impulsivität bei Teenagern Wie das Gehirn von Jugendlichen lernt

Jugendliche reagieren impulsiv und sprunghaft. Und sie sind sehr empfänglich für äußere Reize hinsichtlich der Wahl ihrer Kleidung, Musik oder Spielkonsolen. Da zählt hauptsächlich, was die Freundin oder der beste Kumpel kauft. Doch das Gehirn von jungen Menschen nimmt auch andere Informationen aus der Umgebung auf, was es ihnen leicht macht zu lernen. Das jugendliche Gehirn, das sich aufs Leben vorbereitet, funktioniert ähnlich wie ein Schwamm: Es saugt alles auf, was je nach Umfeld und Einflüssen eine Plage oder Chance sein kann.

Positive Verstärkung hilft beim Lernen

Die Psychologin Sabine Peters von der Universität Leiden in den Niederlanden und ihre Kollegin haben 230 junge Menschen im Laufe von vier Jahren mehrfach beim Computer-Spielen beobachtet. Diese sollten eine Art virtuelles Memory lösen. Das Ergebnis der Studie: Jugendliche lernen dann am besten, wenn die Rückkopplung beim Lernen positiv ist.

Sinnvolles wird als Denkschablone gespeichert

In bildgebenden Verfahren zeigte sich, dass sich bei positivem Feedback in einer bestimmten Hirnregion, im sogenannten Striatum, einiges tut - in dem zentralen Bereich des Gehirns, wo auch das Belohnungszentrum sitzt. Die Belohnung ist im Prinzip eine Verstärkung von Denkabläufen, bekräftigt Nikolaos Koutsouleris, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie im Klinikum der LMU München. Belohnte, also für richtig erachtete Denkabläufe, werden im Gehirn abgelegt und sind auch später noch abrufbar.