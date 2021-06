Naturgarten Es tummelt sich im Gartenteich

Für eine gesunde Artenzusammensetzung braucht es eine Zonierung in Tiefwasserbereich, Flachwasserbereich und flache Uferzone. Dazu heimische Teichpflanzen, die auch in Gewässern der näheren Umgebung vorkommen. Schön anzuschauen sind etwa Sumpfdotterblume, gelbe Schwertlilie und Trollblume für den feuchten Uferbereich, Schwanenblume und Kalmus für die Flachwasserzone und dazu Seerosenarten für die Tiefe.

Auch Unterwasserpflanzen dürfen in einem Naturteich nicht fehlen. Feengras zum Beispiel beschattet das Wasser, hält es kühl und gibt Sauerstoff ab. All das hemmt das Algenwachstum. Die Pflanzen im flachen Bereich sind ähnlich wertvoll, sie entziehen dem Wasser Nährstoffe. Gleichzeitig bauen hier Mikroorganismen im Untergrund organische Verunreinigungen ab. Um den Teich nicht von vorneherein mit zu vielen Nährstoffen zu belasten, sollte er zwar halbschattig, aber wegen des Laubfalls nicht direkt unter Bäumen angelegt werden.

Mit frostfreier Zone

Überwinternde Tiere brauchen auch einen frostsicheren Platz im Teich. Das Wasser sollte an einer Stelle wenigstens 1,2 Meter tief sein. Ab etwa 0,8 Meter beginnt die frostfreie Tiefe. Wie groß die Überwinterungszone insgesamt sein muss, hängt allerdings von verschiedenen Faktoren ab. Denn der Sauerstoffgehalt ist vom Volumen des frostfreien Bereiches ebenso abhängig wie vom Anteil des Faulschlamms am Teichgrund. In einem zwar genügend tiefen, aber ungepflegten Teich würden die Tiere zwar nicht erfrieren aber ersticken.