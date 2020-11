Gut gelagert Die richtige Aufbewahrung von Fleisch

Saftigkeit

Damit das Fleisch nach dem Einfrieren schön saftig bleibt, frieren Sie es möglichst schnell ein (in kleineren Einheiten) und lassen Sie es dann im Kühlschrank in einer Schale mit kleinem Abtropfgitter langsam auftauen. So kann die Gefrierflüssigkeit abtropfen, in der die für uns schädlichen Mikroorganismen sind.