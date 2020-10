Kulinarisches Fleischliche Genüsse

Fleisch - ein Stück Lebenskraft? Das zumindest verspricht ein klassischer Werbeslogan. Und die Deutschen scheinen's zu glauben. In der Gunst weit vorne liegt Schweinefleisch - Tipps und Rezeptideen.

Der Mensch kann ohne Probleme auch ohne Fleisch leben. Doch Ernährungswissenschaftler sind sich einig: Fleisch gehört zu einer ausgewogenen Ernährung. Das Fleischeiweiß ist sehr hochwertig: Aus 100 g kann der menschliche Körper 85 bis 90 g Körpereiweiß bilden. Außerdem enthält Fleisch lebenswichtige Stoffe wie Eisen, Zink, Selen und B-Vitamine.

Weniger ist mehr

Das heißt aber nicht, dass man täglich eine Ration Fleisch essen sollte, im Gegenteil: In Deutschland wird nach Meinung vieler Ernährungswissenschaftler viel zu viel Fleisch gegessen, mit gesundheitliche Folgen: 100 g fettes Fleisch enthalten immerhin bis zu 250 mg Cholesterin, 100 g Muskelfleisch noch 45 bis 70 mg. Zwei bis drei Fleischmahlzeiten pro Woche sind vollkommen ausreichend und unterstützen dann unsere Gesundheit.

Unterschied: Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatum

Vorverpacktes Fleisch ist im Prinzip genauso wertvoll an Nährstoffen und Geschmack wie frisches Fleisch. Doch muss man den Unterschied zwischen Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum kennen. Bei leicht verderblichen Waren wie Hackfleisch wird das Verbrauchsdatum angegeben, also der Tag, an dem das Hackfleisch spätestens zu verzehren ist. Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt Auskunft darüber, bis zu mindestens welchem Zeitpunkt die Ware ihre spezifischen geschmacklichen Eigenschaften behält.