Gütesiegel für Fische Im Meer der Fischsiegel

MSC – Wildfisch

Das Marine Stewardship Council (MSC)-Siegel ist das weit verbreitetste Fischsiegel, das ausschließlich auf Produkten des Wildfangs zu finden ist, rund 15 Prozent der jährlichen weltweiten Fangmenge tragen das Siegel (Stand April 2020).



Weltweit gibt es derzeit rund 42.000 Produkte mit dem blauen MSC-Siegel. In Deutschland sind inzwischen über 6.100 Fischerzeugnisse mit dem MSC-Siegel erhältlich. Im April 2020 sind nach eigenen Angaben 386 Fischereien zertifiziert, weitere 90 befinden sich in der Bewertung. Die ständig steigende Zahl an zertifizierten Fischereien halten Kritiker für ein Problem, da ihrer Meinung nach nicht alle zertifizierten tatsächlich den erforderlichen Kriterien genügen.



MSC zertifiziert laut Kriterien Fischereibetriebe, die das Meer nachhaltig befischen. Zu diesem Zweck hat die Organisation mit Wissenschaftlern, Fischereiexperten und Umweltschutzorganisationen einen Umweltstandard für die Beurteilung und Auszeichnung von Fischereien entwickelt.



Alle verarbeitenden Betriebe, Restaurants, Fischfachhändler und andere Unternehmen, die MSC-zertifizierten Fisch verarbeiten, umpacken oder als unverpackte Frischware anbieten und mit dem MSC-Siegel kennzeichnen möchten, müssen nach dem MSC-Rückverfolgbarkeits-Standard zertifiziert sein.

Unabhängige Gutachter prüfen, ob die Fischereien die MSC-Kriterien einhalten.



Kritik an dem Siegel gab es schon vor längerer Zeit von Greenpeace, weil auch hoch industrialisierte Fischerei, wie die Alaska-Seelachs-Fischerei, zertifiziert wurde. Allerdings erkennt die Umweltorganisation an, dass das Siegel zu einem Umdenken in der Fischerei und Fischindustrie geführt hat und dass die Kontrollen transparent und professionell sind. 2018 haben 66 Umwelt- und Meeresorganisationen und -akteure einen offenen Brief an MSC gerichtet, um eine Überarbeitung der Standards im Sinne von mehr Nachhaltigkeit zu fordern.



Im Jahr 2020 kam es zu weiterer Kritik an dem Label. Die französische Umweltorganisation Bloom wirft MSC vor, die Plünderung der Meere weiter voranzutreiben. Der Fang aus MSC zertifizierten Fischereien sei zu 83 Prozent von industriemäßigen Schiffen, die aktive Fangmethoden nutzen, die häufig viel Beifang produzierten. Der NABU kritisiert, dass schädliche Fanggeräte, Meeresschutzgebiete und soziale Aspekte bei der Vergabe des Siegels nicht genug berücksichtigt werden (Stand Juni 2020).



Die internationale, unabhängige, gemeinnützige Einrichtung wurde von der Umweltorganisation WWF und dem Lebensmittelkonzern Unilever 1996 gegründet. <!-- --> Marine Stewardship Council [msc.org]

Naturland Wildfisch

Naturland Wildfisch zertifiziert nur Wildfische. 2009 startete das Siegel mit Viktoriabarsch aus Tansania. Hinzugekommen sind unter anderem Flusskrebse, Skipjack-Thunfische, Nilbarsch und Hering aus der Ostsee – alle aus speziell zertifizierten Betrieben.

Die zertifizierten Fischer unterliegen ökologischen Standards, die strenger sind als die der EG-Öko-Verordnung.

Die Standards gelten sowohl für die Erzeugung als auch für die Verarbeitung. Sie erzeugen ohne Gentechnik.

Naturland hat strenge Richtlinien für die Zertifizierung aufgestellt:

- die schonende Nutzung der Fischbestände und des gesamten Ökosystems;

- der Verzicht auf kritische und umweltschädigende Fangmethoden;

- die Einhaltung von Sozialrichtlinien für Fischer und Angestellte in der Fischverarbeitung;

- die ökologische Weiterverarbeitung ohne künstliche Zusätze und Gentechnik;

- ein öffentlich einsehbares, transparentes Anerkennungsverfahren für alle Teile der Wertschöpfungskette.



Einmal zertifiziert, wird das Unternehmen jährlich überprüft. Der NABU kritisiert an dem Siegel, dass Fischereien mit Stellnetzen in Meeresschutzgebieten ohne zusätzliche Auflagen zertifiziert wurden, wobei die Gefahr von Beifängen bestehe (Stand Juni 2020). Das sei unter anderem bei der Heringsfischerei im Gebiet um Rügen der Fall.



Naturland ist der Verband für ökologischen Landbau und hatte nach eigenen Angaben weltweit über 54.000 Bäuerinnen und Bauern in 52 Ländern, die seine Richtlinien anerkennen. (Stand: Februar 2018)

Nachhaltigkeit wird bei Naturland, so der Verband, ganzheitlich verstanden und beinhaltet ökologische, soziale und ökonomische Komponenten.

Nachhaltigkeit in der Fischerei bedeutet, dass Fischbestände auf Dauer erhalten werden und die Erzeugnisse hochwertig und gesunde Nahrungsmittel bleiben, wobei die Umwelt intakt bleibt. <!-- --> Fisch und Meeresfrüchte [naturland.de]

FOS – Wildfisch und Aquakulturen

"Friend of the Sea" (FOS) zertifiziert Wildfisch und Fisch aus Aquakulturen.

Kriterien für Wildfisch:

- Nur nicht überfischte Arten dürfen gefangen werden;

- Fischfang darf den Meeresboden nicht beeinträchtigen;

- Die Beifangmenge muss unter acht Prozent der Gesamtfangmenge bleiben – was durchaus viel ist.

Kriterien bei Aquakulturen:

- Schutz kritischer Habitate (Mangroven, Feuchtgebiete);

- Einhaltung der Wasserparameter;

- Reduzierung von Fischflucht und Rückwürfen auf ein geringfügiges Maß;

- keine Verwendung von schädlichen Korrosionsmitteln,

- keine gentechnisch veränderten Organismen und Wachstumshormone im Fischfutter;

- soziale Verantwortung;

- schrittweise Reduzierung des CO2-Fußabdrucks;

Nach eigenen Angaben haben mehr als 150 Aquakultur-Erzeuger weltweit eine Prüfung nach den Kriterien von Friend of the Sea angefordert, von denen 100 eine Zertifizierung erhalten haben. (Stand: Januar 2018)



Das Siegel wird erst erteilt, wenn die Ansprüche erfüllt sind, nicht wie bei MSC-Siegel schon während der Umstellung.



Der NABU kritisiert, dass die unabhängigen Kontrollen verbessert werden müssten, wobei aber die ökologischen Ansprüche an die Aquakultur höher seien als beim ASC-Siegel. Positiv sei, dass 50 Prozent der Betriebe von Kleinerzeugern stammten oder traditionell betriebene Fischereien seien. Greenpeace sieht bei FOS ebenfalls noch Verbesserungsbedarf, vor allem im Bereich der Richtlinien für den Wildfang (Stand Juni 2020).



FOS ist eine gemeinnützige Nichtregierungsorganisation, die sich zur Aufgabe gestellt hat, das Meereshabitat zu erhalten. Gegründet wurde die Organisation 2006 vom US-Amerikaner Pablo Bray, der auch für das Delfinrettungsprojekt Dolfin-Safe verantwortlich zeichnet. <!-- --> Friend of the Sea [friendofthesea.org]

Naturland – Aquakulturen

Naturland zertifiziert Aquakulturen für Salz- und Süßwasserfische und Meerestiere.

Mittlerweile zertifiziert Naturland mehr als 15 verschiedene Fisch-, Garnelen-, Muschel- und Algenarten.

Kriterien:

- die Fische wachsen langsam und artgerecht in naturnahen Teichanlagen und haben ausreichend Platz.

- die Fische pflanzen sich natürlich fort und auch die Laichgewinnung verläuft natürlich.

- der Einsatz von Hormonen zur Stimulierung ist verboten;

- nach Möglichkeit sollten verschiedene Fischarten gemeinsam gehalten werden;

- die Fische bekommen Futter aus pflanzlichen Zutaten und Resten, die bei der Speisefischverarbeitung anfallen, ergänzt von Kleinkrebsen.



Meeresfischarten aus der Aquakultur mit dem Naturland Zeichen: Dorade, Wolfsbarsch, Kabeljau

Süßwasserfische: Regenbogenforellen, Bachforellen, Saiblinge, Karpfen, Lachs, Pangasius, Tilapia

Meeresfrüchte und Algen: Western White Garnelen, Black Tiger Garnelen, Süßwassergarnelen, Muscheln, Meeresalgen, Shrimps



Der NABU empfiehlt bei Aquakulturen generell auf ökologischen Anbau zu achten, auch wenn hier nicht alles perfekt sei. Naturland habe noch strengere Vorgaben als der EU-Bio-Standard, genau wie demeter und Bioland (Stand Juni 2020).



Naturland, der Verband für ökologischen Landbau, hat Mitte der 1990er-Jahre begonnen, Richtlinien für die ökologische Aquakultur zu entwickeln. Vertreter von Naturland haben auch an den Standards des EU-Bio-Logos mitgearbeitet. <!-- --> Naturland Aquakultur [naturland.de]

EU-Bio-Logo – Aquakulturen

Am 1. Juli 2010 traten in der EU-Ökoverordnung neue verbindliche Richtlinien für Bio-Aquakulturen in Kraft. Sie gelten für Fische wie Lachs, Forelle, Seebarsch und Karpfen, aber auch für Krebstiere, Muscheln und Algen in Salz- und Süßwasser.

Grundsätzlich darf nur Fisch aus kontrollierter Zucht als Bio-Fisch bezeichnet werden, Fischprodukte aus Wildfang dürfen nicht als Bio-Fisch verkauft werden.

Kriterien:

Bei Fütterung und Haltung nach ökologischen Gesichtspunkten sind die Vorschriften der EU-Bio-Verordnung zur ökologischen Aquakultur zu berücksichtigen. Dazu zählen:

- die Einhaltung von maximalen Besatzdichten (Anzahl von Fischen je Volumen);

- das Verbot künstlicher Hormone und Medikamente;

- Einsatz von Bio-Fischfutter, ergänzt durch Fischfutter aus nachhaltig bewirtschafteten Fischereien.



Damit Produkte das Bio-Siegel tragen dürfen, müssen mindestens 95 Prozent ihrer Zutaten aus ökologischem Landbau stammen, bei verarbeiteten Fischprodukten also beispielsweise auch Öl, Panade oder Tomatensoße.

Zudem müssen die Hersteller verpackter Bio-Lebensmittel das neue EU-Bio-Logo verwenden. Daneben kann auch das deutsche Bio-Siegel genutzt werden, muss aber nicht.



Der NABU empfiehlt Aquakulturen mit ökologischem Anbau und damit grundsätzlich auch das EU-Bio-Logo. Greenpeace sieht bei dem Siegel noch Entwicklungsbedarf, zum Beispiel bei der Besatzungsdichte der Kulturen (Stand Juni 2020).



<!-- --> Bio-Siegel / EU-Bio-Siegel [ec.europa.eu]

ASC – Aquakulturen

Das Aquaculture Stewardship Council (ASC)-Siegel zertifiziert nachhaltig arbeitende Fisch- und Meeresfrüchtezuchten. Zurzeit sind auf dem Markt Tilapia, Pangasius, Lachs, Garnelen, Forellen und Muscheln mit dem ASC-Siegel erhältlich.



Bei den Standards für die Aquakulturen wird nach eigenen Aussagen Wert darauf gelegt, dass

- die Herkunft des Fischfutters klar sein muss;

- die Wasserqualität und Fischdichte der Kulturen festgelegt sind;

- Antibiotika nur kranken Tieren gegeben wird;

- es müssen soziale Standards für die Mitarbeiter der Zuchtbetriebe eingehalten werden.

- viele der Zuchtfische sind Raubfische. Sie werden selbst mit Fischen gefüttert, deshalb werden Fische zu Fischfutter verarbeitet oder zum Verfüttern gefangen. So werden für ein Kilogramm Lachs vier bis sieben Kilogramm Fisch als Fischfutter benötigt. Das ASC setzt Standards wie viel Wildfisch an Zuchtfische verfüttert werden darf. So sollen pro Kilogramm Lachs maximal 1,3 Kilogramm Wildfisch im Futter stecken. Im Fall von Pangasius sind es zum Beispiel 500 Gramm.



Es gibt keine Einschränkungen bei gentechnisch verändertem Futter.



Das Label wurde vom WWF auf den Weg gebracht, ist aber seit 2009 eine eigenständige, unabhängige, nicht profitorientierte Organisation. Der WWF betont, dass ASC ein "Resultat aus einem Verhandlungsprozess mit vielen Teilnehmern und Kompromissen ist. "Das ASC-Label wird deshalb kein 'Premium'-Label wie beispielsweise die Naturland-Zertifizierung für Zuchtfische werden", so der WWF auf seiner Webseite.

Der NABU sieht im ASC-Siegel auch die Mindeststandards erfüllt, besser sei aber gezüchteter Bio-Fisch (Stand Juni 2020). <!-- --> Aquaculture Stewardship Council [asc-aqua.org]

"GGN" – Global G.A.P. - Aquakulturen

Das Global G.A.P. Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssystem für die Landwirtschaft wurde 1999 gegründet und hieß bis 2009 EuroGAP. Aquakulturprodukte, die von GLOBAL G.A.P. zertifizierten Farmen stammen, werden mit dem "GGN" -Verbraucherlogo gekennzeichnet.



Seit 2004 gibt es auch Standards für Aquakulturen. In diesem Bereich deckt es eine große Artenvielfalt von Fisch, Schalen- und Weichtieren ab und schließt alle auf Fischfarmen gezüchtete Arten sowie Setzlinge mit ein.



Die Standards decken vom Laichfischbestand, den Setzlingen, Futtermittellieferanten und den Züchtern bis zum Abfischen und Weiterverarbeiten den gesamten Prozess ab. Sie beinhalten soziale Komponenten, Qualitätstests, aber auch Tierschutz.



Die Standards sollen wie ein Handbuch für Fischzüchter funktionieren. Es werden auch individuelle Lösungsvorschläge für erzeugende Betriebe entwickelt, um die Standards zu erreichen.



Nach Angaben der Organisation soll das Siegel generell dazu dienen, dass die Lebensmittelqualität gesichert wird und Mindeststandards eingehalten werden. <!-- --> Global G.A.P. [globalgap.org]

Bioland – Friedfische

Der Bioanbauernverband zertifiziert nur Friedfische wie den Karpfen, die sich pflanzlich und ohne Fischfutter ernähren. Dabei hat Bioland strengere Öko-Vorgaben als die EU.



Kriterien:

- niedrige Besatzdichte;

- keine mineralische Düngung der Teiche;

- natürlicher Bewuchs als Futtergrundlage der Karpfen;

- es wird bei Bedarf nur pflanzliches Zusatzfutter verwendet;

- Fischmehl und Fischöl sind bei Bioland ohnehin verboten. Forellenhaltung, in der tierisches Eiweiß benötigt wird (Forellen sind Raubtiere), ist daher nach Bioland-Richtlinien nicht möglich;

- die Teiche für die Fischzucht sind natürlich oder naturbelassen.



Bioland arbeitet nach sieben Grundprinzipien: Im Kreislauf wirtschaften; die Bodenfruchtbarkeit fördern; Tiere artgerecht halten; wertvolle Lebensmittel erzeugen; biologische Vielfalt fördern; natürliche Lebensgrundlagen bewahren; Menschen eine lebenswerte Zukunft sichern.



Der NABU bewertet das Bioland-Siegel als sehr gut, weil es die Standards des EU-Bio-Logos noch übertrifft, genau wie Naturland und demeter (Stand Juni 2020).



Der Verein hat derzeit über 7.300 Mitglieder, die sich vertraglich verpflichten die Bioland-Richtlinien einzuhalten. <!-- --> Bioland [www.bioland.de]

WWF-Pandabär

Das WWF-Logo mit dem Pandabär auf einer Packung bedeutet, dass die Umweltorganisation World Wide Fond for Nature befürwortet, wie der Fisch gefangen wurde.



Allerdings zertifiziert die Umweltorganisation nicht nach eigenen Kriterien oder Standards. Mittlerweile ist der WWF auch Partner von Handelsketten wie Edeka, die er auf dem Gebiet des nachhaltigen Fischeinkaufs und Sortiments unterstützt. Die Nähe zur Industrie wird dem WWF immer wieder vorgeworfen, mit dem Argument, dass das seine Unabhängigkeit gefährde.



Das MSC-Siegel wurde vom WWF gemeinsam mit dem Nahrungsmittelkonzern Unilever 1996 begründet.



Zudem hat der WWF einen Fischratgeber erstellt, der als kostenloses App oder online verfügbar ist. <!-- --> WWF-Fischführer online [wwf.de]

Dolphin Safe - Schutz der Delfine