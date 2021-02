Stahl der Steinzeit Feuerstein - Früher Rohstoff der Zivilisation

Feuerstein war der Vorläufer der Streichhölzer. Der Stein wird an einem Stück Eisen gerieben und sprüht Funken. Damit lässt sich ein Feuer entfachen.

Feuerstein entstand in der Jurazeit

Meistens liegt Feuerstein in Form von Knollen mit Durchmessern von bis zu 30 Zentimetern in Sedimentablagerungen im Boden. Vorkommen gibt es beispielsweise im Altmühltal, wo man nach wie vor Feuerstein-Brocken auf dem Waldboden einsammeln kann. Auch in Küstennähe und auf Inseln stößt man oft auf Feuerstein, zum Beispiel auf Helgoland oder Rügen. Wenn durch Wind und Salzwasser die darüber liegenden Gesteinsschichten verwittern, treten Feuerstein-Brocken zutage.