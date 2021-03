Feinstaub Warum die Mini-Partikel gefährlicher sind als gedacht

Feinstaub sind maximal zehn Mikrometer (µm) kleine Partikel in der Luft, die tief in die Lunge eindringen und sich dort festsetzen können. Das ist noch bedenklicher als gedacht, denn Feinstaub bildet unter alltäglichen Bedingungen wie Luftfeuchte und Temperatur reaktive Sauerstoffverbindungen (ROS / Reactive Oxygen Species). Die in Feinstaub enthaltenen ROS können die Zellen der Lungen schädigen. Je größer die Feinstaub-Konzentration in der Luft, desto höher ist das Gesundheitsrisiko.

Wie reaktive Sauerstoffverbindungen im Körper entstehen

Zusätzlich können ROS auch im Körper entstehen, wenn sich Feinstaub-Partikel in der Oberflächen-Flüssigkeit der Atemwege auflösen. Das ist möglich, weil Feinstaub chemische Bestandteile wie Kupfer und Eisen, aber auch bestimmte organische Verbindungen enthält. Diese spielen "Bäumchen wechsel Dich" mit anderen Molekülen und tauschen Sauerstoff-Atome aus.

Oxidativer Stress im Körper

Feinstaub und reaktive Sauerstoffverbindungen (ROS) greifen die Lunge an. Dadurch entstehen hochgradig reaktive Verbindungen wie Wasserstoffperoxid (H2O2), Hydroxyl (HO) und Hydroperoxyl (HO2), was im Körper den sogenannten oxidativen Stress auslösen kann. Das heißt: Die Radikale greifen körpereigene Fettsäuren an, sodass diese nicht mehr als Bausteine für Zellen geeignet sind. Ärzte gehen davon aus, dass durch solche Prozesse Lungenentzündungen, Asthma, andere Atemwegserkrankungen und sogar Krebs entstehen können, denn ROS können auch das Erbgut schädigen.

Feinstaub - menschliche und natürliche Quellen

Feinstaub ist menschengemacht und entsteht in Fabriken und im Verkehr. Aber nicht nur. Feinstaub entsteht auch durch natürliche Quellen wie Wälder und Vulkane. Diese Quellen multiplizieren sich und sorgen dafür, dass die Feinstaub-Belastung ein kritisches Maß erreicht, sagen Schweizer Forscher anlässlich einer neuen Feinstaub-Studie.

Feinstaub - Einfluss von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Fotochemischen Prozesse in den Partikeln und alltägliche Bedingungen wie die Höhe der Temperatur und die Luftfeuchtigkeit haben einen Einfluss darauf, wie viele reaktive Sauerstoffverbindungen und Radikale Feinstaub enthält. Deren Gehalt sinkt, wenn die Luft feucht ist und steigt, wenn es trocken ist. Die höchste Konzentration von ROS und Radikalen maßen Schweizer Forscher bei der Interaktion zwischen Eisen und organischen Verbindungen in den Partikeln sowie einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von weniger als 60 Prozent und Temperaturen um die 20 Grad. Letztere sind typische Bedingungen in Innenräumen.

Zudem ist etwa jeder zwanzigste Partikel organisch und enthält Eisen. Schweizer Forscher befürchten, dass "fast alle Schwebeteilchen in der Luft zusätzliche Radikale auf diese Art und Weise formen". Sollten weitere Studien diese Annahme bestätigen, "müssen dringend die Modelle und Grenzwerte für Luftqualität angepasst werden", sagt Peter Aaron Alpert vom Paul Scherrer Institut und Erstautor der neuen Feinstaub-Studie. Man habe einen zusätzlichen Faktor entdeckt, der erklären könnte, warum so viele Menschen aus unerfindlichen Gründen Atemwegserkrankungen und Krebs bekämen.

Reaktive Sauerstoffverbindungen greifen SARS-COV-2 an