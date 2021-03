Feinstaub Klein, aber gefährlich

Einteilung nach Quelle ...

... und Größe

Die Industrie war früher die bedeutendste Quelle für Feinstaub, vor allem in Form von Ruß und Asche. In der Bundesrepublik gingen industrielle Staubemissionen seit Ende der 60er-Jahre zurück, nicht aber in der DDR. Die Wirkung von Feinstaub auf die Gesundheit zeigte sich nach der Vereinigung der beiden Staaten. In Gebieten, in denen sich die Luftqualität verbessert hatte, sank bei Kindern die Häufigkeit von Bronchitis.

Diese Maßnahmen waren erfolgreich: In Bayern hat die Feinstaub-Belastung durch Fahrzeuge insbesondere in den Städten abgenommen. Die Grenzwerte wurden in Bayern seit 2010 "formal" nicht mehr überschritten, das heißt:

Risiken für die Gesundheit

PM10-Teilchen können beim Menschen in die Nasenhöhle gelangen, PM2,5 bis in die Bronchien und ultrafeine Partikel sogar bis ins Lungengewebe und den Blutkreislauf. Die Auswirkungen von Feinstaubpartikel auf die Gesundheit sind unterschiedlich, je nachdem, wie groß sie sind und wie tief sie in den Körper eindringen. Mögliche Folgen sind Reizungen der Schleimhaut sowie Entzündungen in Luftröhre, Bronchien und Lungenalveolen. Feinstaub kann auch zur Plaquebildung in den Blutgefäßen beitragen und das Risiko für Thrombosen erhöhen. Die winzigen Staubteilchen können Herz und Gefäße schädigen, und, so glauben Forscher , im Hirn die Entstehung von Alzheimer-Demenz fördern. Auch das Diabetes-Risiko steigt bei erhöhter Feinstaubbelastung.

Feinstaub-Grenzwerte

Überschrittene Feinstaub-Grenzwerte in Bayern

Hier führt das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) eine aktuelle Liste mit der Überschreitungshäufigkeit für Stickstoffdioxid und Feinstaub-PM10. Genannt wird die Anzahl der Tage im laufenden Jahr, an denen der jeweilige Grenzwert an den einzelnen Messstationen überschritten wurde. [ lfu.bayern.de - Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) - Überschreitung der Feinstaub-Grenzwerte in Bayern ]

Vor allem in den Herbst- und Wintermonaten werden in Städten mit viel Verkehr die erlaubten Tagesgrenzwerte von 50 µg/m immer wieder überschritten. In München, Würzburg, Nürnberg und Augsburg messen Stationen regelmäßig zu hohe Werte. Messungen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) zufolge, überschreiten zum Beispiel die Werte am Stachus in München, am Stadtring Süd in Würzburg und in der Nürnberger Von-der-Tann-Straße immer wieder die Tagesgrenzwerte.