Geschmacksvielfalt I-Tüpferl für viele Speisen

Es ist noch gar nicht lange her, da war es nichts Exotisches, Blumen und Blüten zum Kochen zu verwenden. Mit Ringelblumen etwa, dem "Safran für arme Leute", färbten unsere Großmütter Suppen, Soßen und Butter gelb. Mit Veilchen verfeinerte man Frikassee, mit kandierten Rosen oder Schlüsselblumen dekorierte man Kuchen.

Alte Tugenden neu entdeckt

Diese Tradition erfährt wieder eine Renaissance. Gänseblümchen zum Beispiel eignen sich hervorragend, um Salaten einen feinen nussigen Geschmack zu verleihen. Aber auch andere Blüten, wie beispielsweise die Kapuzinerkresse mit ihrem pfeffrig-scharfen Aroma, bringen Pfiff in Suppen und Hauptspeisen. Für Süßspeisen eignen sich Rosen, Veilchen oder Stiefmütterchen. Blüten sind nicht nur lecker und dekorativ, sondern auch gesund, denn sie enthalten jede Menge Vitamine und Mineralstoffe.

Experimente mit der eigenen Gartenvielfalt

Wenn Sie experimentierfreudig sind und Ihre Küche mit Blüten verfeinern wollen, sollten Sie unbedingt darauf achten, ungespritzte Pflanzen zu verwenden - also Hände weg von Pflanzen aus dem Gartenmarkt oder Blumenladen. Am besten pflücken Sie sie selbst - im eigenen Garten oder von Feldern und Wiesen, die nicht in unmittelbarer Nähe von vielbefahrenen Straßen oder (gespritzten) Nutzfeldern liegen. Inzwischen gibt es sogar Samenmischungen mit essbaren Blüten, sodass Sie sie selbst ziehen können. Zupfen Sie die Blüten erst kurz bevor Sie sie verwenden, denn die Blüten welken schnell und verlieren dann an Aroma.