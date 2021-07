Allergie-Studie Erwachsene Städter am häufigsten von Heuschnupfen geplagt

In der Stadt leiden mehr Menschen an Heuschnupfen

Laut Studie gibt es ein klares Stadt-Land-Gefälle: In Großstädten leiden in den meisten Altersgruppen mehr Menschen an Heuschnupfen als auf dem Land. Im Jahr 2019 lag der Anteil der Heuschnupfen-Patienten in dünn besiedelten ländlichen Kreisen bei 6,6 Prozent - in kreisfreien Großstädten bei 7,8 Prozent.