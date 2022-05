Erste Hilfe für Tiere Puls und Temperatur messen

Herzschlag und Puls überprüfen

Ein schwacher Herzschlag ist bei Tieren am Brustkorb kaum zu fühlen. Den Puls überprüft man daher bei Hunden, Katzen und Kleinsäugern an der Innenseite der Oberschenkel. Umgreifen Sie ein Hinterbein von hinten und fühlen unter leichtem Druck mit den Fingern an der Innenseite, weit hinten und oben Richtung Hüfte. Dort ist die Oberschenkelarterie gut zu fühlen. Nehmen Sie nicht den Daumen - sonst spüren Sie möglicherweise Ihren eigenen Puls.